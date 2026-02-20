İftara ne pişirsem diyenlere: Ramazan’ın 2. günü iftar menüsü belli oldu!

Ramazan ayının ikinci gününde iftar sofraları hem besleyici hem de lezzetli tariflerle donatılıyor. Hafif ama doyurucu bir başlangıç, lezzetli bir ana yemek ve şerbetli bir tatlıyla tamamlanan menü dengeli bir sofra hazırlamak isteyenler için ideal.

KREMALI SEBZE ÇORBASI

Malzemeler:

3 yemek kaşığı zeytinyağı (yada sıvı yağ)

2 diş ince kıyılmış sarımsak

1 adet küçük ince kıyılmış soğan

2 dolu yemek kaşığı un

2 orta boy kabak (minik küp doğranmış)

1 büyük boy patates (minik küp doğranmış)

1 büyük boy havuç (minik küp doğranmış)

2 adet kırmızı biber (minik küp doğranmış)

1 kutu küçük krema

6-7 su bardağı sıcak su

Tuz

İnce kıyılmış dereotu

Yapılışı:

Tencereye yağı alın ve yemeklik doğranmış soğan ile sarımsağı ekleyerek 2-3 dakika hafifçe kavurun. Ardından küp doğranmış havucu ekleyip birkaç dakika daha kavurmaya devam edin.

Havuç hafif yumuşayınca patates, kabak ve kırmızı biberi ilave edin. Tüm sebzeleri 2 dakika daha kavurun. Üzerine unu ekleyip 1-2 tur karıştırarak kokusu çıkana kadar çevirin.

Sıcak suyu ilave edip karıştırın ve kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra ocağın altını kısarak sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

Sebzeler diriliğini kaybedince kremayı ekleyin ve bir taşım daha kaynatın.

Son olarak tuz ve ince kıyılmış dereotunu ilave edip karıştırın. Çorba ilk sıcaklığını attıktan sonra servise hazırdır.

ANA YEMEK: PATATES PÜRESİNDE TAVUK

Patates püresi için:

4 adet patates

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Tavuk sote için:

500 gr tavuk bonfile

250 gr mantar

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı yağ

1 tatlı kaşığı köri

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Üzeri için:

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

İnce kıyılmış maydanoz

Yapılışı:

Öncelikle patatesleri soyup doğrayın ve haşlamaya bırakın.

Ayrı bir tavada sıvı yağı ısıtın, yemeklik doğranmış soğanı kavurun.

Üzerine doğranmış tavuk bonfileleri ekleyerek yaklaşık 5 dakika soteleyin.

Mantarları ilave edip suyunu salıp çekene kadar pişirin. Baharatları ekleyerek 3-4 dakika daha pişirin ve ocaktan alın.

Haşlanan patatesleri süzerek tereyağı, tuz ve karabiberle ezip püre haline getirin.

Püreyi fırın kabına top şeklinde yerleştirip ortasını bastırarak çanak formu verin.

İçlerine tavuk soteyi doldurun, üzerlerine kaşar peyniri serpin.

200 derece önceden ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin.

MUHAMMARA

Malzemeler:

4 adet közlenmiş kırmızı biber

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı ceviz

1 çay bardağı un

2 yemek kaşığı nar ekşisi

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı:

Közlenmiş biberleri, ceviz ve sarımsakla birlikte rondodan geçirin.

Ardından domates salçası, biber salçası, nar ekşisi, zeytinyağı, unu ve baharatları ekleyin.

Tüm malzemeleri tekrar rondodan geçirerek pürüzsüz bir kıvam elde edin. Tuz oranını kontrol ederek gerekirse ilave yapın.

Servis tabağına aldıktan sonra üzerine biraz zeytinyağı gezdirerek sunum yapabilirsiniz.

TATLI: KADAYIFLI ŞERBETLİ TATLI

Hamuru için:

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

2 adet yumurta (birinin beyazı üzeri için ayrılacak)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı irmik

1 paket kabartma tozu

2,5 su bardağı un

Üzeri için:

1,5 su bardağı kavrulmuş kadayıf

Şerbeti için:

2,5 su bardağı su

2,5 su bardağı şeker

3-4 damla limon suyu

Yapılışı:

Öncelikle şerbeti hazırlayın. Su ve şekeri tencereye alıp karıştırın.

Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyin ve kısık ateşte 10 dakika daha kaynatıp ılımaya bırakın.

Hamur için tereyağı, yumurta ve sıvı yağı karıştırın. Ardından irmik, kabartma tozu ve unu kontrollü şekilde ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun.

Cevizden küçük parçalar koparıp yuvarlayın. Önce yumurta akına, ardından kavrulmuş kadayıfa bulayın ve tepsiye dizin.

175 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika kızarana kadar pişirin. Tatlının ilk sıcaklığı çıktıktan sonra ılık şerbeti üzerine gezdirin. Şerbetini çekmesi için üzerini kapatabilirsiniz.

Dinlendikten sonra servise hazırdır.

AFİYET OLSUN!