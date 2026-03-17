İftara ne pişirsem diyenlere: Ramazan’ın 27. günü iftar menüsü hazır!

Ramazan ayının 27. gününde, hem besleyici hem de lezzetli tariflerle hazırlanan özel iftar menüsü sofralara çeşitlilik katıyor. Çorbasından ana yemeğine, pilavından tatlısına kadar özenle seçilmiş tarifler, sevdiklerinizle paylaşacağınız keyifli bir akşam sunuyor. İşte adım adım tarifleriyle Ramazan’ın 27. gününe özel iftar menüsü…

Sedef Karatay Bingül

Ramazanın 27. gününde iftarda yapacak yemek bulmakta zorlanıyorsanız bu dolu dolu iftar menüsünü mutlaka denemelisiniz.

TATLI PATATESLİ SEBZE ÇORBASI

Malzemeler:
2 adet tatlı patates

2 adet havuç

2 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1,5 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı tereyağı

6 su bardağı su (veya sebze suyu)

1 paket krema

Yapılışı:

Sebzeleri soyup iri parçalar halinde doğrayın

Fırın tepsisine tek sıra halinde dizip 180 derecede 30–40 dakika közleyin

Yumuşayan sebzeleri blenderdan geçirin

Üzerine sıcak su, tuz ve karabiber ekleyip kaynatın

Pürüzsüz kıvama gelince kremayı ekleyin, birkaç dakika daha pişirip ocaktan alın.

SAKSI KEBABI

Malzemeler:
3 adet bostan patlıcanı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

2 adet kapya biber

2 adet yeşil biber

400 gram dana kuşbaşı

Tuz, karabiber, pul biber

Üzeri için:
1 su bardağı su

2 yemek kaşığı salça

Yapılışı:

Patlıcanları oyup limonlu suda bekletin, ardından kızartın

Soğanı kavurun, biberleri ekleyip yumuşatın

Kuşbaşı eti ve baharatları ekleyip pişirin

Karışımı patlıcanların içine doldurun

Salçalı suyu üzerine gezdirip 180 derecede 15 dakika fırınlayın.

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI

Malzemeler:
2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı pirinç

1 kahve fincanı arpa şehriye

2 çay kaşığı tuz

Birkaç damla limon suyu

2,5 su bardağı sıcak su

Yapılışı:

Pirinci 15 dakika sıcak suda bekletip yıkayın

Yağları eritip şehriyeyi kavurun

Pirinci ekleyip kavurmaya devam edin

Sıcak su, tuz ve limon suyunu ekleyin

Suyunu çekince 10 dakika demlendirin.

TERE SALATASI

Malzemeler:
1 demet tere

5–6 adet domates

5–6 adet ceviz içi

1 dilim beyaz peynir

Yarım limon suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI:

Tereyi yıkayıp doğrayın

Domatesleri ikiye bölüp ekleyin

Peynir ve cevizleri ilave edin

Limon suyu, zeytinyağı ve tuzla karıştırıp servis edin.

SÜT HELVASI

Malzemeler:
1 su bardağı un

3 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı şeker

1 litre süt

1 paket vanilin

Yapılışı:

Tereyağında unu kavurun

Üzerine süt ve şekeri yavaşça ekleyip karıştırın

Kaynayınca vanilin ekleyin

Fırın kabına alıp üzeri kızarana kadar pişirin.

AFİYET OLSUN!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bilim insanları açıkladı! En iyi çay bu demlikte demleniyormuşBilim insanları açıkladı! En iyi çay bu demlikte demleniyormuş
Bayramda en çok tercih edilen tatlılar belli olduBayramda en çok tercih edilen tatlılar belli oldu

En Çok Okunan Haberler
Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

Savaşla ilgili tarih verdiler: "En az..."

Savaşla ilgili tarih verdiler: "En az..."

Galatasaray'a İngiltere'den kötü haber! Efsaneler 17'lik harika çocuğa çıldırdı: "Aslan'a karşı kesin 11 oynamalı..."

Galatasaray'a İngiltere'den kötü haber! Efsaneler 17'lik harika çocuğa çıldırdı: "Aslan'a karşı kesin 11 oynamalı..."

Başörtülü pozlarını paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü

Başörtülü pozlarını paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü

Trafikte hız sınırını aşanlara kademeli ceza: Limitler değişti!

Trafikte hız sınırını aşanlara kademeli ceza: Limitler değişti!

Trafik cezalarına tepkiler gündemde... Erdoğan'a aktarılacak

Trafik cezalarına tepkiler gündemde... Erdoğan'a aktarılacak

En Çok Aranan Haberler

