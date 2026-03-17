İftara ne pişirsem diyenlere: Ramazan’ın 27. günü iftar menüsü hazır!

Ramazanın 27. gününde iftarda yapacak yemek bulmakta zorlanıyorsanız bu dolu dolu iftar menüsünü mutlaka denemelisiniz.
Malzemeler:
2 adet tatlı patates
2 adet havuç
2 adet kuru soğan
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1,5 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
1 yemek kaşığı tereyağı
6 su bardağı su (veya sebze suyu)
1 paket krema
Sebzeleri soyup iri parçalar halinde doğrayın
Fırın tepsisine tek sıra halinde dizip 180 derecede 30–40 dakika közleyin
Yumuşayan sebzeleri blenderdan geçirin
Üzerine sıcak su, tuz ve karabiber ekleyip kaynatın
Pürüzsüz kıvama gelince kremayı ekleyin, birkaç dakika daha pişirip ocaktan alın.
Malzemeler:
3 adet bostan patlıcanı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet soğan
2 adet kapya biber
2 adet yeşil biber
400 gram dana kuşbaşı
Tuz, karabiber, pul biber
Üzeri için:
1 su bardağı su
2 yemek kaşığı salça
Patlıcanları oyup limonlu suda bekletin, ardından kızartın
Soğanı kavurun, biberleri ekleyip yumuşatın
Kuşbaşı eti ve baharatları ekleyip pişirin
Karışımı patlıcanların içine doldurun
Salçalı suyu üzerine gezdirip 180 derecede 15 dakika fırınlayın.
Malzemeler:
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
2 su bardağı pirinç
1 kahve fincanı arpa şehriye
2 çay kaşığı tuz
Birkaç damla limon suyu
2,5 su bardağı sıcak su
Pirinci 15 dakika sıcak suda bekletip yıkayın
Yağları eritip şehriyeyi kavurun
Pirinci ekleyip kavurmaya devam edin
Sıcak su, tuz ve limon suyunu ekleyin
Suyunu çekince 10 dakika demlendirin.
Malzemeler:
1 demet tere
5–6 adet domates
5–6 adet ceviz içi
1 dilim beyaz peynir
Yarım limon suyu
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
Tereyi yıkayıp doğrayın
Domatesleri ikiye bölüp ekleyin
Peynir ve cevizleri ilave edin
Limon suyu, zeytinyağı ve tuzla karıştırıp servis edin.
Malzemeler:
1 su bardağı un
3 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı şeker
1 litre süt
1 paket vanilin
Tereyağında unu kavurun
Üzerine süt ve şekeri yavaşça ekleyip karıştırın
Kaynayınca vanilin ekleyin
Fırın kabına alıp üzeri kızarana kadar pişirin.
Okuyucu Yorumları 0 yorum