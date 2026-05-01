Pazarda demeti 40 lira! Mucize besin kan şekerini sabitliyor

Tezgahlarda yerini alan semizotu, içerdiği omega-3 yağ asitleriyle en değerli yeşillikler arasında yer alıyor. Uzmanlara göre düzenli tüketildiğinde kalp sağlığından bağışıklığa kadar pek çok alanda vücuda destek sağlıyor.

Gökçen Kökden

Yaz aylarında pazarlarda sıkça görülen semizotu, çoğu zaman sadece serinletici bir salata malzemesi olarak tüketiliyor. Oysa bu mütevazı bitki, besin değeri açısından oldukça güçlü bir içeriğe sahip.

Özellikle bitkisel kaynaklı omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan semizotu, düşük kalorili yapısı ve yüksek vitamin-mineral içeriğiyle sağlıklı beslenmenin önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor.

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINA DESTEK OLUYOR

Semizotu, içerdiği omega-3 yağ asitleri sayesinde kolesterol dengesinin korunmasına yardımcı oluyor. Bu özelliğiyle kalp-damar hastalıkları riskini azaltmada destekleyici rol oynayabiliyor.

C vitamini ve güçlü antioksidanlar içeren semizotu, vücudu zararlı serbest radikallere karşı koruyarak bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlıyor.

KAN ŞEKERİNİ DENGELEMEYE YARDIMCI OLUYOR

Düşük glisemik indekse sahip olan semizotu, kan şekerinin dengelenmesine destek olabilir. Bu özelliğiyle özellikle insülin direnci olan kişiler için önerilen besinler arasında yer alıyor.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLİYOR

Lif açısından zengin olan semizotu, bağırsak hareketlerini destekleyerek sindirimi kolaylaştırıyor ve kabızlık sorununu azaltabiliyor.

Düşük kalorili ve doyurucu yapısıyla öne çıkan semizotu, diyet listelerinde sıkça tercih ediliyor. Uzun süre tok tutma özelliği sayesinde kilo kontrolüne yardımcı olabiliyor.

KEMİK VE KAS SAĞLIĞINI KORUYOR

Kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi mineraller açısından zengin olan semizotu, kemik sağlığını desteklerken kas fonksiyonlarının düzenli çalışmasına katkıda bulunuyor.

İçeriğindeki antioksidanlar ve vitaminler, hücre yenilenmesini destekleyerek cilt sağlığına olumlu etkiler sağlayabiliyor.

YAZIN SERİNLETEN DOĞAL DESTEK

Yüksek su oranı sayesinde semizotu, özellikle sıcak havalarda vücudu serinletici etki gösteriyor ve sıvı dengesine katkı sağlıyor.

Uzmanlar, semizotunun faydalı bir besin olmasına rağmen aşırı tüketimden kaçınılması gerektiğini belirtiyor. Özellikle oksalat içeriği nedeniyle böbrek taşı riski olan kişilerin kontrollü tüketmesi öneriliyor.

