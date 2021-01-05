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Iğdır Belediyesinden örnek davranış

IĞDIR HABERLERİ  | 05.01.2021 13:39 | Son Güncelleme

Iğdır Belediyesi başlatmış olduğu kampanya ile kentin farklı noktalarına giysi toplama kutuları bıraktı.Zorlu kış aylarında vatandaşların kullanmadıkları giysileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için belediye tarafından başlatılan kampanya ile ihtiyaç sahiplerine destek olunması hedefleniyor.Iğdır Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, “Kullanmadığınız eşyalarınızı ihtiyaç sahipleri ile buluşturuyoruz.

Iğdır Belediyesinden örnek davranış

Iğdır Belediyesi başlatmış olduğu kampanya ile kentin farklı noktalarına giysi toplama kutuları bıraktı.
Zorlu kış aylarında vatandaşların kullanmadıkları giysileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için belediye tarafından başlatılan kampanya ile ihtiyaç sahiplerine destek olunması hedefleniyor.
Iğdır Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, “Kullanmadığınız eşyalarınızı ihtiyaç sahipleri ile buluşturuyoruz. İlimizde 4 farklı noktaya yerleştirdiğimiz “Giysi Toplama Kutusu”na sizlerde kullanmadığınız eşyalarınızı bırakabilir, ihtiyaç sahiplerimize destek olabilirsiniz. Giysi toplama kutularımıza bırakabileceğiniz ürünler, bay, bayan, çocuk her türlü kıyafet, ayakkabı, çanta, kemer ve cüzdan gibi aksesuarlar, havlu, battaniye, yastık, perde ve nevresim gibi tekstil ürünleri ve her türlü oyuncak çeşidi olabilir. Giysi toplama kutularının bulunduğu adresler ise Topçular Mahallesi Eski Cezaevi karşısı, Bağlar Mahallesi Mado karşısı, TOKİ 3+1 Polis Lojmanları içerisi ve Jandarma Lojmanları içerisi” denildi.

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