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Iğdır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce’den 23 Nisan mesajı

IĞDIR HABERLERİ  | 23.04.2020 11:23 | Son Güncelleme

Iğdır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100.

Iğdır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce’den 23 Nisan mesajı

Iğdır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Iğdır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce yayınladığı mesajda, şunları kaydetti; ’’23 Nisan 1920 tarihi; istiklal mücadelemizin sürdürüldüğü en zorlu, en buhranlı günlerde doğan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin; milli birliğimizin, milli mutabakatımızın, milli egemenliğimizin tecelligahıdır. İstiklal Mücadelemiz, ülkemizin o an içinde bulunduğu her türlü olumsuz şartlara rağmen, ilk meclisimizin ortaya koyduğu "Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir" şiarı sayesinde kazanılmıştır.
Milletimizin aydınlık geleceğini omuzlarında yükseltecek, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, kalpleri vatan ve millet sevgisiyle dolu, Çağdaş ve Demokratik toplumumuzun her alanındaki gelişimine, atılımına öncülük yapacak, görev ve sorumluluklarına yürekten bağlı, çağın gereklerine uygun donanımlı ve yetenekli insanlar olarak yetişmesi en büyük temennimizdir.
Milli iradenin hakim olduğu bu anlamlı günde, bize bu bayramı hediye eden Cumhuriyetinin kurucusu, Gazi MustafaKemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve şükranla anarken, yüce milletimiz için tarihi bir değer taşıyan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. sene-i devriyesini kutluyor, varlıklarıyla hayatımıza neşe katan bütün dünya çocuklarına, barış ve mutluluk getirmesini canı gönülden diliyorum. Nice 100 Yıllara Türkiye’m…’’

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Iğdır Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
03:35
Sabah
05:07
Öğle
12:07
İkindi
15:53
Akşam
18:57
Yatsı
20:23

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