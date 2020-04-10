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Iğdır Üniversitesinden Kovid-19 nedeniyle ülkelerine dönemeyen yabancı öğrencilere gıda desteği

IĞDIR HABERLERİ  | 10.04.2020 14:40 | Son Güncelleme

Iğdır Üniversitesinden Kovid-19 nedeniyle ülkelerine dönemeyen yabancı öğrencilere gıda desteği

Iğdır Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde izole olan yabancı öğrencilere gıda yardımı yaptı.

Fildişi Sahili, Somali ve Gana'dan gelerek Iğdır'da üniversite eğitimi gören öğrenciler, salgın tedbirleri kapsamında iptal edilen uçak seferleri nedeniyle ülkelerine dönemedi. Kentteki ikametlerinde izole olan öğrencilere ise üniversite yönetimi sahip çıktı.

Yabancı öğrencilere, içerisinde temizlik ve gıda malzemesi bulunan yardım kolileri dağıtıldı.

Yardım kolilerini dağıtan öğretim görevlisi Hakan Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitelerinde değişik ülkelerden yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim gördüğünü söyledi.

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüs nedeniyle sıkıntıların yaşandığını ifade eden Güngör, şöyle konuştu:

"Bu nedenle burada eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler ülkelerine geçiş yapamadılar. Salgından dolayı dünyanın birçok yerinde eğitim ve öğretime ara verildiği için ülkelerine gidemeyen ve halen ilimizde bulunan öğrencilerimiz var. Bunun için öğrenci dekanlığı olarak Afrikalı, ülkesine gidemeyen yabancı uyruklu öğrencilerimiz için gıda paketleri hazırladık. Bu öğrenciler bizlere emanet ve vatanımızda misafir bulunan şahıslardır. Üniversitemiz ve bizler bu süreçte ne gerekiyor ise bu kardeşlerimiz için yapmaya hazırız."

Öğrencilerden Ahmet Nedaran, salgın nedeniyle uçak seferlerinin iptal olduğunu ve bu nedenle ülkelerine gidemediklerini belirterek, "Biz Afrikalı öğrenciler olarak bu destekten dolayı çok mutlu olduk. Bize Iğdır Valiliğinin de bu konuda destek vereceği söylendi. Biz bundan dolayı yardımı esirgemeyen herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

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