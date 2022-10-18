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Iğdır'da "5. Bal Tanıtım Günleri" başladı

18.10.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da "5. Bal Tanıtım Günleri" başladı

Iğdır'da bu yıl beşincisi düzenlenen "Bal Tanıtım Günleri" etkinliği başladı.

Valilik ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, bal üreticilerinin ürünlerinin satışını yapması ve Iğdır balının tanıtılması amacıyla kentte etkinlik düzenlendi.

Üreticiler, tanıtım günleri kapsamında Atatürk Caddesi'ndeki Yeraltı Çarşısı'nda kurulan stantlarda ürünlerini sergiledi.

Programın açılışında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, Iğdır'da bal üreticilerinin her yıl üretimlerini artırdığını belirterek, il genelinde 2020 yılında 184 ton, 2021'de 194 ton bal üretildiğini, üretimin daha da artması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, açılış kurdelesini kesip beraberindekilerle stantları gezdi.

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