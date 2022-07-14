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Iğdır'da bu yıl domateste 30 bin ton rekolte bekleniyor

14.07.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Domatesler, kentteki satışının yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerine gönderiliyor

HÜSEYİN YILDIZ - Tarımın yaygın yapıldığı Iğdır'da domateste bu yıl 30 bin ton rekolte bekleniyor.

Yurdun en doğusunda bulunan ve birçok sebze ile meyve çeşidinin üretildiği kentte, çiftçiler domateste hasat heyecanı yaşıyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bir bölümünün domates ihtiyacının karşılandığı kentteki üretim alanlarında, bu yılki bol yağışlardan dolayı yüksek verim görülüyor.

Yaklaşık 10 bin dekarlık alanda üretimi gerçekleştirilen domatesten bu yıl 30 bin ton rekolte bekleniyor.

Toplanan domatesler, şehirdeki satışının yanı sıra kamyonlarla çevre illere götürülüyor.

- "Birçok domates çeşidi üretiliyor"

Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Yolcu, AA muhabirine, Iğdır'ın domatesinin bölgede geniş bir üne sahip olduğunu söyledi.

Üretilen bu ürünün başka şehirlere de gönderildiğini anlatan Yolcu, "İlimiz bölge illeri içerisinde domates üretimi açısından güzel bir konuma sahip. Birçok domates çeşidi ve bunların içerisinde günlük tüketilen yoğun aroması ve büyüklüğü nedeniyle 'süper domates' dediğimiz türün yanı sıra sanayilik türler de üretiliyor." dedi.

Üretimin her geçen yıl artarak devam ettiğini belirten Yolcu, "İlimizde 9-10 bin dekar civarında üretim alanımız var ve bu yıl 30 bin ton civarında da bir üretim söz konusu. Iğdır'da üretilen tüm ürünler sadece iç piyasaya (Iğdır) değil Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerine sevk ediliyor. Bu bereketli topraklarda üretilen ürünlerimiz aynı şekilde diğer illerde de tüketime sunuluyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Iğdır hasat üretim

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