YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Iğdır'da sebze halinde çıkan yangın söndürüldü

Iğdır'da sebze halinde çıkan yangın söndürüldü

13.09.2022 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da sebze halinde çıkan yangın söndürüldü

Iğdır'da, belediyeye ait sebze halinde iki ayrı yerde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Iğdır Belediyesi Sebze Halindeki zabıta kontrol noktası ile kamyonların tartıldığı kantarın bulunduğu tek katlı binada yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın sonucu belediyeye ait her iki binada da maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri kundaklama olabileceği şüphesiyle olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Iğdır'dan Pakistan'daki sel bölgesine 1 tır yardım gönderildiIğdır'dan Pakistan'daki sel bölgesine 1 tır yardım gönderildi
Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıÇorum'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Futbol: Süper LigFutbol: Süper Lig
Anahtar Kelimeler:
yangın Iğdır kundaklama İtfaiye

Iğdır Namaz Vakitleri 13 Eylül Salı

İmsak
04:09
Sabah
05:35
Öğle
12:05
İkindi
15:38
Akşam
18:26
Yatsı
19:46
Iğdır ECZANELER
Iğdır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Oranlar herkesi şoke etti! Şaşırtan 'modern kölelik' verileri...

Oranlar herkesi şoke etti! Şaşırtan 'modern kölelik' verileri...

“Günlerce aradım” demişti! Kayıp oğlu evin bodrumunda çıkınca...

“Günlerce aradım” demişti! Kayıp oğlu evin bodrumunda çıkınca...

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.