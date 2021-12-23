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Iğdır'da yardım etme bahanesiyle yaşlı hastanın telefonunu çalan zanlı tutuklandı

23.12.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da yardım etme bahanesiyle yaşlı hastanın telefonunu çalan zanlı tutuklandı

Iğdır'da, hastanede yardım etme bahanesiyle yaşlı hastanın cep telefonunu çalan zanlı tutuklandı.

Böbrek rahatsızlığı sebebiyle diyaliz tedavisi görmek için oğlunun kullandığı otomobille Iğdır Devlet Hastanesi'ne gelen 90 yaşındaki S.Ü. hastanenin girişinde beklerken, İ.S, kendisine yardım bahanesiyle tekerlekli sandalye getirdi.

Yürümekte güçlük çektiği için tekerlekli sandalyeye oturan S.Ü'yü, hastanenin diyaliz ünitesine kadar getiren İ.S, hastayı buradaki yatağa yatırdı.

Kantinden su alıp S.Ü'ye getiren İ.S, daha sonra hastadan oğluna haber verme bahanesiyle istediği cep telefonunu alıp kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Hastane içindeki kameraları inceleyen polisler, maske takarak hastanede gezen şüphelinin hastaneden çıktığını belirledi.

Kent Güvenliği Sistemi kameralarından da faydalanılarak yapılan takip sonucu İ.S. yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
polis Iğdır

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Iğdır Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Perşembe

Yeni Yaşam Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
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