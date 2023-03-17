Iğdır'daki araç dolandırıcılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, araç alım-satımında dolandırıcılık yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1 milyon 270 bin lira değerindeki bir araç satışında "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i adli kontrol şartıyla salıverilirken 3 zanlı ise tutuklandı.

Zanlıların üzerinde 2 sahte külçe altın da ele geçirildi.

