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Iğdır'daki araç dolandırıcılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

17.03.2023 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da araç alım-satımında dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı.

Iğdır'daki araç dolandırıcılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, araç alım-satımında dolandırıcılık yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1 milyon 270 bin lira değerindeki bir araç satışında "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i adli kontrol şartıyla salıverilirken 3 zanlı ise tutuklandı.

Zanlıların üzerinde 2 sahte külçe altın da ele geçirildi.

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dolandırıcılık Iğdır operasyon

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