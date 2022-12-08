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Iğdır'daki cinayetin zanlısı tutuklandı

08.12.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da bir kişinin evinin yanındaki ahırda silahla başından vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Aralık ilçesinde yaşayan Sinan Nedret'in (43), dün, evinin yanındaki ahırda başından silahla vurularak öldürülmüş halde bulunmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, güvenlik kamera görüntüleri de incelenerek yürütülen çalışma sonucu, maktulün arkadaşı T.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli T.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Aralık ilçesinde yaşayan Sinan Nedret'in cesedi, evinin yanındaki ahırda bulunmuş, yapılan incelemede, Nedret'in başından silahla vurularak öldüğü belirlenmişti.

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cinayet Iğdır

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