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Iğdırlı öğrenciler 4 büyük takımın maçlarını tribünde izleyecek

22.12.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdırlı öğrenciler 4 büyük takımın maçlarını tribünde izleyecek

Iğdırlı öğrenciler tuttukları takımın maçını tribünde izleme şansı yakalayacak.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim'in talimatıyla, öğrencileri tuttukları takımlarıyla buluşturmak üzere proje başlatıldı.

Bu kapsamda, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları tespit edildi.

İlk öğrenci grubu, Iğdır Belediyesinde düzenlenen programla, yarın İstanbul'da oynanacak Beşiktaş-Göztepe maçını izlemek üzere yola çıktı.

Sarıibrahim, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Göreve başladıktan sonra ziyaret ettiğimiz ailelerden, gerçekten muhtaç durumda olan, hanesine konuk olduğumuz insanların evlatlarıyla böyle bir proje yapalım dedik. Türkiye'nin 4 büyük spor kulübünün başkanlarıyla görüştük onlar da bize yardımcı oldu. Iğdır'dan, bu Serhat şehrimizden çocuklarımızı İstanbul ve Trabzon'a göndereceğiz. Oralarda hem tarihi ve turistik yerleri gezecekler hem de futbol karşılamalarını izleyecekler." diye konuştu.

"Serhat Şehri Iğdır'dan Beşiktaş'ımızı Desteklemeye Geldik" yazılı pankart açan öğrenciler, Vali ve Belediye Başkanvekili Sarıibrahim ve aileleri tarafından yolcu edildi.

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