YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Iğdırlı ve Karslı dağcılar Rağbet Dağı'nın zirvesinden Azerbaycan'a destek verdi

Iğdırlı ve Karslı dağcılar Rağbet Dağı'nın zirvesinden Azerbaycan'a destek verdi

IĞDIR HABERLERİ  | 19.10.2020 13:45 | Son Güncelleme

Iğdırlı ve Karslı dağcılar Rağbet Dağı'nın zirvesinden Azerbaycan'a destek verdi

Iğdır ve Karslı dağcılar, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan'a yönelik saldırılarını ve Azerbaycan topraklarını işgalini protesto etmek amacıyla Rağbet Dağı'nda Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açtı.

Kars Kafkas Dağcılık ve Spor Kulübü ile Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Kulübü (FGD) üyesi 9 dağcı, kent merkezinde toplanarak Tuzluca ilçesinin Gaziler köyüne gitti.

Köydeki Rağbet Dağı'nın eteklerinde toplanan dağcılar, burada yapılan son hazırlıkların ardından 2 bin 400 rakımlı dağa tırmanmaya başladı.

Dağcılar, yer yer teknik tırmanış gerektiren dağın zirvesine 3 saatte ulaşarak Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açıp, Ermenistan güçlerinin saldırılarını protesto etti.

Kars Kafkas Dağcılık ve Spor Kulübü üyelerinden Alpay Korkmaz, AA muhabirine, Azerbaycan toprakları olan Karabağ'a ve Ermenistan'ın işgal ve saldırılarına dikkat çekmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıların kendilerini üzdüğünü ifadeden Korkmaz, "Bu tırmanışımız oradaki saldırılarda hayatını kaybeden sivil vatandaşlar için oldu. Bu vesileyle tırmanışımızı orada yapılan saldırılarda o acıları yaşayan sivil halka adamak istedik." dedi.

Iğdır FGD Başkanı Muhammed Akkuş da Ermenistan'ın insanlık suçu işlediğini, buna dikkati çekmek için kendi branşlarında etkinlikler yaptıklarını belirtti.

Akkuş, "Ermenistan'ın bir an evvel Karabağ'ı gerçek sahiplerine teslim edip orayı terk etmesi lazım. Artık savaşların da sivil ölümlerinin de hiçbir şekilde gerçekleşmesini istemiyoruz. Bu tırmanışımızın temel amacı oydu, Azerbaycan'ın haklı davasında kardeşlerimizin yanındayız. Geçmişte Hocalı'da yapılan katliamın aynısı bugün yaşanıyor. Ermenistan sivillere saldırıları sonlandırıp Karabağ'ı Azerbaycan'a bırakıp komşuluk ilişkilerini gözden geçirmeleridir." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı... Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı...
Şap hastalığı paniği! 'Canlı Hayvan Borsası' kapatıldıŞap hastalığı paniği! 'Canlı Hayvan Borsası' kapatıldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Trabzonspor, Vitor Hugo ve Djaniny için imza töreni düzenledi
Trabzonspor, Vitor Hugo ve Djaniny için imza töreni düzenledi
Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"
Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"
Aydın’da trafik kazası: 1 ölü
Aydın’da trafik kazası: 1 ölü
Bandırma’da muhtarlar günü kutlandı
Bandırma’da muhtarlar günü kutlandı
Erasmus+’un kalbi Karesi’de attı
Erasmus+’un kalbi Karesi’de attı
Körfez’in yüzme havuzu yenileniyor
Körfez’in yüzme havuzu yenileniyor

Iğdır Namaz Vakitleri 19 Ekim Pazartesi

İmsak
04:48
Sabah
06:12
Öğle
11:54
İkindi
14:56
Akşam
17:26
Yatsı
18:44
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Iğdır'da, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları kınandı
Iğdır'da, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları kınandı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.