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Iggy Azalea müzik piyasasından neden uzak kaldı? Onlyfans'ın sebep olduğu düşünülüyordu...

11.06.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en ünlü rapçileri arasında yer alan Iggy Azalea, geçtiğimiz yıllarda "OnlyFans kimileri için güçlendirici bir yer olabilir ama ben asla kullanmam" demişti. Başarılı şarkıcı fikrini değiştirip hesap açmış ve seksi pozlarıyla gündem olmuştu. Rapçinin bu süreçte müzik piyasasında olmamı sebebi merak edilirken gerçek ortaya çıktı.

Iggy Azalea müzik piyasasından neden uzak kaldı? Onlyfans'ın sebep olduğu düşünülüyordu...

Sosyal medya hesabında iddialı paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çeken dünyaca ünlü rapçi Iggy Azalea, yetişkin platformu olan OnlyFans'ta hesap açtığını duyurarak para kazanmaktan keyif aldığını söylemişti.

Hiç çekinmeden, sansürsüz içerikler paylaşacağım" diyen rapçinin bu süreçte müzik piyasasından uzak durması seksi pozlarına bağlanmıştı ama gerçek başka çıktı.

Azalea sırtındaki yaralanmanın hâlâ iyileşmekte olduğunu söyledi. "Üzgünüm, her zamankinden daha uzun süre yoktum. Hâlâ sırtımı iyileştiriyorum!' diyen ünlü rapçi

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MİLYONLARCA DOLAR KAZANDIĞI SÖYLENİYOR

"Yaratıcı olmaya geri dönebilmek için mümkün olan en kısa sürede %100 daha iyi olmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum özlüyorum!" dedi.

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En son eylül ayında sahneye çıkan ve sırtıyla ilgili sakatlık yaşayan rapçinin OnlyFans'ta şehvetli fotoğraflarını ve videolarını satarak milyonlarca dolar kazandığı söyleniyor.

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