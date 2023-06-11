Iggy Azalea müzik piyasasından neden uzak kaldı? Onlyfans'ın sebep olduğu düşünülüyordu...

Sosyal medya hesabında iddialı paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çeken dünyaca ünlü rapçi Iggy Azalea, yetişkin platformu olan OnlyFans'ta hesap açtığını duyurarak para kazanmaktan keyif aldığını söylemişti.

Hiç çekinmeden, sansürsüz içerikler paylaşacağım" diyen rapçinin bu süreçte müzik piyasasından uzak durması seksi pozlarına bağlanmıştı ama gerçek başka çıktı.

Azalea sırtındaki yaralanmanın hâlâ iyileşmekte olduğunu söyledi. "Üzgünüm, her zamankinden daha uzun süre yoktum. Hâlâ sırtımı iyileştiriyorum!' diyen ünlü rapçi

MİLYONLARCA DOLAR KAZANDIĞI SÖYLENİYOR

"Yaratıcı olmaya geri dönebilmek için mümkün olan en kısa sürede %100 daha iyi olmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum özlüyorum!" dedi.

En son eylül ayında sahneye çıkan ve sırtıyla ilgili sakatlık yaşayan rapçinin OnlyFans'ta şehvetli fotoğraflarını ve videolarını satarak milyonlarca dolar kazandığı söyleniyor.



