Zendaya'nın iç çamaşırsız sokak tarzı! 3.000 sterlinlik çantası dikkat çekti

HBO imzalı Euphoria dizisinde canlandırdığı Rue karakteriyle yıldızı parlayan Zendaya, pek çok markanın reklam yüzü olurken aynı zamanda filmlerin de aranan isimlerinden.

Spider: Eve Dönüş Yok filminin devam filminde de rol alacak olan Zendaya tarzıyla dikkat çekti.

Zendaya, Roma'daki Bulgari mağazasında alışverişin tadını çıkarırken görüntülendi.

26 yaşındaki aktris, bol güneşli gezinti için şık gri mini bir elbise giyerek içine ise sütyen terci etmedi.



Zendaya, makosen ayakkabılar giyerek kombinlediği elbisesini 3.000 sterlinlik bir Louis Vuitton çantasıyla tamamladı.

İnce fiziğiyle dikkat çeken Zendaya'nın iç çamaşır giymeden tercih ettiği elbisesiyle görüntüsü yine hayranlarından tam not aldı.



