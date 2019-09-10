Igli Tare: Savic gitseydi yerine Yusuf Yazıcı'yı alacaktık

İtalya Serie A takımlarından Lazio'nun sportif direktörü Igli Tare, Corriere dello Sport'a verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Igli Tare, yaz transfer döneminde Yusuf Yazıcı'yı Trabzonspor'dan istediklerini doğrularken ''Sergej Milinkovic-Savic'in gitmesi halinde yerini Yusuf Yazıcı ile dolduracaktık. Tabii diğer belirlediğimiz isimlerde vardı. Yusuf çok uygun bir futbolcuydu. Savic, şimdi bizimle olan sözleşmesini bir yıl uzattı ve bizimle kalmaya karar verdi'' şeklinde konuştu.

