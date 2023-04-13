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Igor Gorgonzola Novara'nın yıldızı Julia Ituma kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? Ebrar Karakurt'un takım arkadaşıydı

13.04.2023 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma Üsküdar'da kaldıkları otelin önünde ölü bulundu. Julia Ituma'nın otelin 6'ncı kattaki odasından düştüğü belirtildi. Üzücü haberin ardından Julia Ituma hakkında araştırmalar hız kazandı. Novara'nın yıldızı Julia Ituma kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? İşte hakkında tüm merak edilenler...

Igor Gorgonzola Novara'nın yıldızı Julia Ituma kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? Ebrar Karakurt'un takım arkadaşıydı

Igor Gorgonzola Novara'nın 18 yaşındaki yıldızı Julia Ituma, Eczacıbaşı Dynavit ile oynadıkları CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı sonrası İstanbul'da kaldığı otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Bu haberin ardından Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julia Ituma'ya dair araştırmalar hız kazandı. İşte hakkında tüm merak edilenler..

JULİA ITUMA KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak Milano'da doğan, 1.92 boyunda ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken Ituma, U19 Avrupa Şampiyonluğu da kazanmıştı.

19 yaşındaki Ituma geçtiğimiz Eylül ayında U19 Avrupa Şampiyonası'nın En Değerli Oyuncusu da seçilmişti.

Julia Ituma 2

JULİA ITUMA NEDEN ÖLDÜ?

Ebrar Karakurt'un da forma giydiği İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara voleybol takımı dün akşam Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaştı. Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Igor Novara'yı 3-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Maçın ardından İtalyan ekibi Burhan Felek Spor Salonu'nun yanındaki otelde konakladı. Otelin önünde sabah 05.30 sıralarında Julia Ituma hareketsiz yatarken bulundu.

Sağlık ekipleri, Ituma'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Nijerya asıllı İtalya vatandaşı Julia Ituma'nın otelin 6'ncı katında kaldığı öğrenildi.

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