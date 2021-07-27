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Fenerbahçe Beko'da Igor Kokoskov dönemi sona erdi!

27.07.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Igor Kokoskov, Fenerbahçe Beko'daki görevinden ayrıldı ve Dallas ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerden açıklama geldi.

Fenerbahçe Beko'da Igor Kokoskov dönemi sona erdi!

NBA takımlarından Dallas Mavericks'tan Jason Kidd'in asistanlığı için teklif alan Igor Kokoskov, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldı.

49 yaşındaki Sırp antrenör, Dallas Mavericks ile anlaşmasının ardından İstanbul'daki eşyalarını topladı ve evini boşalttı.

Fenerbahçe Yönetimi ile vedalaşan Igor Kokoskov gün içerisinde İstanbul'dan ayrılacak.

Igor Kokoskov ile yollarını ayıran Fenerbahçe Beko'nun yeni koçu Sasha Djordjevic olacak.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Igor Kokoskov'un ayrılığının ardından Fenerbahçe Beko şu açıklamayı yaptı;

"2020-2021 sezonunda Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın başantrenörlüğünü yapan Igor Kokoskov ile yollarımız ayrılmıştır.

Bilindiği üzere Takımımız, 2021-2022 sezonu kadro yapılanmasına oldukça erken bir tarihte başlamış, birçok önemli transfere imza atarak kadrosunun büyük bölümünü haziran ayı sonlanmadan tamamlamıştır.

Yönetim Kurulumuz, Takımımızın yeni sezona dair tüm kadro çalışmalarını kulübümüzle sözleşmesi 2022-2023 sezonunun sonuna dek devam eden antrenörümüz Igor Kokoskov ile uyumlu şekilde, kendisinin tercihlerine göre yürütmüş; kamp programı ve hazırlık maçları dahil olmak üzere tüm yeni sezon hazırlıkları da Takımımızın ihtiyaçları doğrultusunda yine koçumuzun isteklerine göre şekillendirmiştir.

Kamuoyunda da yer aldığı şekilde Kulübümüze kısa bir süre önce, koçumuzun NBA takımlarından Dallas Mavericks'in teknik ekibine katılması yönündeki talep iletilmiştir.

Koçumuzla yapılan görüşmelerde kendisi, ailevi nedenler ve NBA'e dönme görüşü doğrultusunda bu teklife sıcak baktığını; Amerika'da çalışma isteğini şube yönetimimize iletmiştir.

Kulübümüz, bu noktada Igor Kokoskov'un ayrılma isteğine saygı göstermiştir.

Igor Kokoskov'a, Takımımıza yaptığı katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz.

Erkek basketbolda Avrupa'nın en önemli markalarından biri haline gelen Fenerbahçe Beko, 2021-2022 sezonunda da yoluna emin adımlarla devam edecek ve Takımımızın yeni sezon teknik ekip yapılanması en kısa sürede netleştirilerek taraftarlarımızla paylaşılacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bu gavur milketıne guvenılmıyor dun geldı bugun gıttı ne için para için bizde futbolda 12 tane yabsncı topcu gönderilmesı lazım gıtmıyorkar neden gıtmıyorlar para için yazıklar olsun sızı jarekterınıze
Başka takımlar ne transferler yapıyor, bizim Fener basketbol bilmem ne ile gündeme geliyor. Anlaşıldı bu sene yine hüsran.
adamlar çiftlik zannediyor burayı defol git

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