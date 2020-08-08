Igor Kokoskov sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov'a, kulübün yeni sağlık sponsoru olan Acıbadem Sağlık Grubu'nun Altunizade'deki hastanesinde sezon öncesi rutin sağlık kontrolü yapıldı.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Sırp çalıştırıcı, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Kokoskov'un sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
(DHA)
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