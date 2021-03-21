Igor Mikhalkin, Moskova’da tarih yazdı

Uzun yıllardan beri Türk kulübünün forması altında ringlerde destan yazan Igor Mikhalkin'in promotörü ve EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, sporcusunun performansından memnun olduğunu vurgulayarak, "Pandemi dolayısıyla ringlerden uzak kalan Igor, bugün muhteşem bir performans gösterdi. Güçlü rakibi Denis Tsaryuk’u dördüncü rauntta nakavt ederek büyük bir başarıya daha imza attı. Uzun zamandır ringlerden uzak kalmasına rağmen beklediğimiz performansın üzerinde başarı sergiledi. Bu da bize gösterdi ki, önümüzdeki dönemde yeniden dünyanın zirvesinde adımızdan söz ettireceğiz. Bundan sonraki hedefimiz Avrupa Şampiyonluğu ve ardından yeniden dünya şampiyonluğu için yelken açacağız. Gelecek hafta da yine iki kez Olimpiyatlarda dövüşmüş olan 1.95’lik boksörümüz Erik Pfeiffer, 27 Mart’ta İngiltere'de ringe çıkarak eldiven giyecek. Ardından diğer boksörlerimiz birer birer ringlerde olacak. Bir yıldan fazladır pandeminin etkilediği boks ringlerini yeniden hareketlendireceğiz. Ardından en büyük hedefimiz ülkemizde dev galalar düzenleyerek, dünya çapındaki başarılı boksörleri Türk seyircisiyle buluşturmaktır" dedi.