Igor Tudor'dan Kenan Yıldız kararı! Milli oyuncu hakkında gelir gelmez...

İtalyan devi Juventus, kötü sonuçlar sonrası Thiago Motta'nın görevine son vermiş ve Igor Tudor'u göreve getirmişti. Hırvat teknik adam, ilk maçına hafta sonunda Genoa karşısında çıkacak.

KENAN YILDIZ KARARI

Igor Tudor'un takımın başına geçmesiyle birlikte kadroda da değişiklikler yaşanacak. La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde Tudor'un forvette Dusan Vlahovic'i görevlendireceği belirtilirken Kenan Yıldız'la ilgili de kararını verdiği yazıldı. Haberin detayında "Juventus yine Vlahovic'le başlıyor: Yıldız ve Muani'yle üçlü hücum hattı olacak." ifadeleri kullanıldı. Bununla birlikte Tudor'un olası ilk 11 tercihine yer verilirken Muani'nin sağ kanatta, Kenan Yıldız'ın ise sol kanatta olmasının beklendiği belirtildi.

"KOLO MUNAI VE KENAN'DAN ÇOK ŞEY BEKLİYOR"

Haberde ayrıca, "Dusan Vlahovic, yeni teknik direktörün Kenan Yıldız ve Kolo Muani'den çok şey beklediği sezonun son bölümünde Juventus'un forvetine dönecek." denildi. Kadroya ilişkin ek olarak, "Tudor, Vlahovic'in arkasında Kolo Muani ve Kenan Yıldızı tercih edecek ya da Fransız futbolcuyu ikinci forvet gibi kullanacak." ifadeleri yer aldı.