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  4. Igor Tudor'dan Kenan Yıldız kararı! Milli oyuncu hakkında gelir gelmez...

Igor Tudor'dan Kenan Yıldız kararı! Milli oyuncu hakkında gelir gelmez...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
25.03.2025 17:32
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Juventus'ta Thiago Motta'nın yerine göreve gelen bir zamanlar Galatasaray'ı da çalıştıran Igor Tudor'un milli futbolcumuz Kenan Yıldız için dikkat çeken bir karar aldı.

Igor Tudor'dan Kenan Yıldız kararı! Milli oyuncu hakkında gelir gelmez...
Kenan Yıldız

Kenan Yıldız

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
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İtalyan devi Juventus, kötü sonuçlar sonrası Thiago Motta'nın görevine son vermiş ve Igor Tudor'u göreve getirmişti. Hırvat teknik adam, ilk maçına hafta sonunda Genoa karşısında çıkacak.

KENAN YILDIZ KARARI

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Igor Tudor'un takımın başına geçmesiyle birlikte kadroda da değişiklikler yaşanacak. La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde Tudor'un forvette Dusan Vlahovic'i görevlendireceği belirtilirken Kenan Yıldız'la ilgili de kararını verdiği yazıldı. Haberin detayında "Juventus yine Vlahovic'le başlıyor: Yıldız ve Muani'yle üçlü hücum hattı olacak." ifadeleri kullanıldı. Bununla birlikte Tudor'un olası ilk 11 tercihine yer verilirken Muani'nin sağ kanatta, Kenan Yıldız'ın ise sol kanatta olmasının beklendiği belirtildi.

"KOLO MUNAI VE KENAN'DAN ÇOK ŞEY BEKLİYOR"

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Haberde ayrıca, "Dusan Vlahovic, yeni teknik direktörün Kenan Yıldız ve Kolo Muani'den çok şey beklediği sezonun son bölümünde Juventus'un forvetine dönecek." denildi. Kadroya ilişkin ek olarak, "Tudor, Vlahovic'in arkasında Kolo Muani ve Kenan Yıldızı tercih edecek ya da Fransız futbolcuyu ikinci forvet gibi kullanacak." ifadeleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
spor Juventus Igor Tudor Kenan Yıldız
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