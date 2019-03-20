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Igor Tudor'un yeniden Udinese'nin başına geçeceği iddia edildi

İTALYA HABERLERİ  | 20.03.2019 19:51 | Son Güncelleme

Süper Lig'de Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştıran, geçen sezonun yarısında sarı-kırmızılı kulüpten gönderilen Igor Tudor, Serie A'ya geri dönebilir. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Udinese'nin başına geçen ancak İtalyan ekibindeki macerası kısa süren Tudor, yeniden siyah-beyazlı ekibin başına geçebilir.

Igor Tudor'un yeniden Udinese'nin başına geçeceği iddia edildi

MYNET.COM | İtalya Serie A'da zor günler geçiren ve küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Udinese'de teknik heyet değişikliği yaşanması an meselesi.

İtalyan basınında yer alan haberde Udinese'nin mevcut teknik direktör Davide Nicola'yla yollarını ayıracağı ve takımın başında Igor Tudor'u getireceği belirtildi.

Geçen sezon Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Udinese'yle anlaşan ancak takımın başında yalnızca 4 maça çıkabilen Tudor'un ikinci kez Serie A ekibinin başına geçmesi bekleniyor.

Tudor eğer Udinese ile anlaşırsa, Serie A ekibinin bu sezonki üçüncü teknik direktörü olacak.

Udinese, Serie A'da yılbaşından bu yana yalnızca 2 galibiyet alabildi ve 25 puanla 16. sırada yer alıyor.

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Igor Tudor udinese

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