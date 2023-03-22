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'İğrenç bir gece geçirdim' diyerek paylaştı herkes şoke oldu! Aleyna Eroğlu'ndan Batuhan Karadeniz için 'darp ve hırsızlık' iddiası: Bilekliğimi satıp...

22.03.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen isim Aleyna Eroğlu'nun dün akşam yaptığı sosyal medya paylaşımları herkesi şoke etti. İki yıldır aşk yaşadığı eski futbolcu Batuhan Karadeniz tarafından şiddete uğradığını iddia eden Eroğlu, suç duyurusunda bulundu. Karadeniz için "Bana 300 bin TL borcu var. Bilekliğimi çaldı" diyen paylaşımları gündem yarattı. Genç kadın ayrıca omzundaki morluğu da Karadeniz'in yaptığını iddia etti. İddialar dehşete düşürürken, eski futbolcunun evine polis ekipleri gitti.

'İğrenç bir gece geçirdim' diyerek paylaştı herkes şoke oldu! Aleyna Eroğlu'ndan Batuhan Karadeniz için 'darp ve hırsızlık' iddiası: Bilekliğimi satıp...

Bir zamanlar geleceğin yıldızı olarak gösterilen ve yeşil sahaların tozunu attıran Batuhan Karadeniz için ortaya atılan kadına şiddet iddiası gündem yarattı. İkinci eşinin geçtiğimiz yıl boşanma davası açtığı eski futbolcuyla ilgili fenomen isim Aleyna Eroğlu'nun paylaşımları şoke etti. Beşiktaş ve Trabzonspor gibi önemli kulüplerde forma giymiş olan Karadeniz ile iki yıldır çalkantılı bir aşk yaşayan Eroğlu; ağlayarak yaptığı paylaşımda Karadeniz'in yeni sevgilisiyle evine geldiğini, kendisine küfürler edip darp ettiğini iddia etti.

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OMZUNDAKİ MORLUK DİKKAT ÇEKTİ, AĞLAYARAK PAYLAŞTI

Omzundaki morlukları gösteren Aleyna Eroğlu, darp raporu alıp eski sevgilisi Batuhan Karadeniz hakkında şikayetçi oldu. Daha öncede Karadeniz tarafından darp edildiğini öne süren Eroğlu, iddialarını sürdürdü. Batuhan Karadeniz'in toplamda kendisine 300 bin TL boru olduğunu savunan Eroğlu, Karadeniz'in bilekliğini satıp parasını harcadığını iddia etti.

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İşte Eroğlu'nun Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda kullandığı ifadeler;

"GÖRDÜĞÜM İLK ŞİDDET DEĞİLDİ"

"Çok çirkin ve iğrenç bir gece geçirdim. Kadına karşı şiddetin her türlüsüne çok karşıyım. Bu benim gördüğüm ilk şiddet değildi. Kaçıncı kez şiddet gördüğümü sayamadım. Çok kötü bir ilişkiden çıktım. Düzelir diye bekledim lakin düzelmedi."

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"DARP RAPORU ALDIM"

''Uzaklaştırma kararı aldırdım. Darp raporu alarak şikayetçi oldum. Sevgilisini benim evimin 7 dakika mesafesinde bir yere getirdi. Sen benden çıktın, ben senden ayrıldım. Çünkü ben daha fazla psikolojik ve bedensel şiddet görmek istemiyordum."

"ALTIN BİLEKLİĞİMİ SATTIN"

"Sana parça parça 300 bin TL verdim. Annemin kredi kartından laptop aldın, 37 bin TL harcadın. Benim kaybettiğimi zannettiğim altın bilekliğimi sattın. Sana hakkımı haram etsem iki cihanda da iki yakan bir araya gelmez. Sen herkesi kazıklayarak gol atıyorsun."

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"BU KİŞİ BATUHAN KARADENİZ'DİR"

"Kolumu kapıya sıkıştırdın. Bana bu psikolojik ve bedensel şiddeti yapan kişi Batuhan Karadeniz'dir. Bu gece polisler eşliğinde gittim. Ailemi ve beni küçük düşürecek hareketlerde bulundu. Türk adaletine güveniyorum. Bir insana güvenmenin bedelini çok ağır ödedim. Korunma kararı da çıkarttırdım."

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EVİNE POLİS GELDİ

Aleyna Eroğlu'nun yaptığı paylaşımlarda Batuhan Karadeniz'in evine polisin geldiği ve eski futbolcunun 'Merhaba memur bey' diyerek kapıyı açtığı görüldü.

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