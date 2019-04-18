İğrenç çift! Silah zoruyla tecavüz etti!

45 yaşındaki Jorge Murrieta ve 39 yaşındaki Brenda Acuna-Aguero, dün ortaya çıkan mahkeme belgeleriyle birlikte ABD’de gündem oldu. Geçen hafta yakalanan çift; adam kaçırma, tecavüz ve şantaj gibi suçlamalarla karşı karşıya.
ABD’nin Phoenix kentinde yaşayan sevgililerin, 8 Nisan’da Meksikalı bir işçiyi yardım bahanesiyle evlerine götürdükleri bildirildi. Eve gittikten sonra, Acuna-Aguero işçiyle cinsel ilişkiye girdi. Bu sırada Murrieta yan odada olanları kaydetti.
Daha sonra Murrieta tüfeğini çıkardı ve işçiye sevgilisiyle tekrar cinsel ilişkiye girmesini emretti. Mağdur işçi, istenileni yaptıktan sonra pasaportu ve ehliyeti elinden zorla alınarak evden kovuldu.
Çift, eğer ertesi gün para vermezse, işçinin Meksika’da yaşayan eşinin görüntüleri izleyeceğini söyledi.
Para vermeyen işçi, eşinden gelen haberle sarsıldı. Eşinin hesap sorması üzerine, polise gitti.
Üç kişinin de telefonlarına el koyan polis, işçinin iddialarına hak verdi. Çift de sorguda itirafta bulundu. Murrieta, 4 erkeğe daha aynı oyunu oynadıklarını belirtti.
Hapse atılan çift, yargıdan çıkacak sonucu bekliyor.
Sosyal medyayı sallayan 'mazbata' hatası!
Muharrem İnce'den İsmail Küçükkaya'ya mesaj: Adam kazandı
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
28 yıl sonra öğrendi! Görünce şoke oldu
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi! Uzmanlar uyardı
Sosyal medyayı salladı! YSK başkanını arayıp...
Kazılarla ortaya çıktı! Gizemli dinin mensupları...
Bu ülkelere gidecekseniz mutlaka bilmeniz gerekiyor!
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Okuyucu Yorumları 0 yorum