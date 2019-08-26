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İğrenç iddia mahalleyi ayağa kaldırdı! Linç ettiler

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 26.08.2019 22:10 | Son Güncelleme

İstanbul Kartal'da aynı evde yaşadığı amcasının cinsel tacizine uğradığını iddia eden genç kız, sokağa çıkıp çevredekilerden yardım istedi. Taciz iddiası üzerine sokağa dökülen mahalle sakinlerinin linç etmek istediği şüpheliyi polis zırhlı araca bindirerek kurtardı. Şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Gümüşpınar Mahallesi Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; aynı evde yaşadığı 60 yaşlarındaki amcasının tacizine uğrayan genç kız, evden kaçarak kendini sokağa attı. Bir apartmanın bütün zillerini çalan genç kız, kapıyı birinin açmasıyla içeriye girdi. Arkasından amcasının koştuğunu söyleyen genç kız, komşularından yardım istedi. Taciz iddiası üzerine sokağa dökülen mahalle sakinleri, genç kızın amcasını darp etti.

APARTMANA SIĞINDI

Yaklaşık 100 kişilik bir grup tarafından darp edilen amca, bir apartmana sığındı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheliyi zırhlı araca bindirerek linç edilmekten kurtardı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Cinsel Taciz Kartal

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
artık bir erkeği öldürmek çok kolaay aayy taciiz edildim o iş tamam taciz olsa neyse de ya yoksaa kindar birinin çığırtkanlığı isee vah ki ne vahh ne silah amaa
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