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İGÜ 2022-2023 akademik yılı açılış töreni gerçekleştirildi

05.10.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İGÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin: - "Önümüzdeki dönemde önceliğimiz tematik araştırma alanlarını geliştirmek. Satpark, Teknopark ve Sosyopark yapılanma çalışmalarımızla araştırma üniversitesi olma vizyonumuzu genişleteceğiz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) 2022-2023 akademik yılı açılış töreni gerçekleştirildi.

İGÜ'den yapılan açıklamaya göre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin ve Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli'nin açış konuşmalarıyla devam etti.

İGÜ İklim Elçisi Emir Dişçeken ve Öğrenci Konseyi Başkanı Talat Canberk Ötümlu'nun da konuşma yaptığı tören, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker'in "Bilim Disiplinleri Etkileşimi" konulu ilk dersiyle sona erdi.

- "Önceliğimiz tematik araştırma alanları geliştirmek"

Açıklamada, törendeki konuşmasına yer verilen İGÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, uluslararasılaşmanın bir üniversite için çok önemli olduğunu vurgulayarak, uluslararası akredite edilmiş program sayısı açısından Türkiye'de öne çıktıklarını bildirdi.

Bu sayıyı artırarak tüm bölümlerini akredite etmek istediklerini aktaran ŞAhin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üniversitemizde uluslararası öğrenci ve akademisyen sayımız yüksek. Üniversitemizin başarılarını devam ettireceğiz. Üniversite ve sanayi iş birliklerini de hayata geçiriyoruz. Bölgemizdeki sanayi ile üniversitemiz arasında iş birliği sağlamak bizim için çok önemli. Yenilenebilir enerji kaynaklarını destekliyoruz ve İGÜ olarak destek vermeye de devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde önceliğimiz tematik araştırma alanlarını geliştirmek. Satpark, Teknopark ve Sosyopark yapılanma çalışmalarımızla araştırma üniversitesi olma vizyonumuzu genişleteceğiz."

- "Birlikte çalışarak başarıya odaklanmalıyız"

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli de kaliteli eğitim ve kaliteli nesil için birlikte çalışmak gerektiğini vurgulayarak, "Tüm öğrencilerimizi kendi çocuğum gibi görüyorum. Onların başarısı hepimiz için, geleceğimiz için çok önemli. Kaliteli yaşam, kaliteli eğitim ve kaliteli nesil için birlikte çalışarak başarıya odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise İGÜ'nün gelişen bir üniversite olduğunu belirterek, üniversite hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

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