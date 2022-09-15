YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İGÜ tarafından tasarlanan uçan araba TUSİ Airtaxi Dünya Kongresi'nde sergilendi

İGÜ tarafından tasarlanan uçan araba TUSİ Airtaxi Dünya Kongresi'nde sergilendi

15.09.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önden çeker 3 tekerlekli ve 8 rotorlu bir sistem üzerinde hayata geçirilen TUSİ, 75 kW motor gücüne, 85 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesi sahip

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) bünyesinde Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Uygulama ve Araştırma Merkezi (UAM) tarafından tasarlanan Uçan Araba Projesi TUSİ, Airtaxi Dünya Kongresi'nde görücüye çıktı.

İGÜ'den yapılan açıklamaya göre, yapımına 2018'de başlanan ve TTO Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki Türk mühendisler ve öğrenciler tarafından geliştirilen proje, İstanbul'da düzenlenen Airtaxi Dünya Kongresi'nde büyük ilgi gördü.

İsmini 13'üncü yüzyılda yaşayan Fars bilim insanı Nasirüddin Tusi'den alan, önden çeker 3 tekerlekli olarak tasarlanan araç, 8 rotorlu bir sistem üzerinde alüminyum şase ve karbon fiber gövdeden oluşturularak hayata geçirildi. 75 kW motor gücüne sahip TUSİ'nin, 85 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesi bulunuyor.

İGÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) yetkilileri, TUSİ'nin uzaktan kontrol veya dahili pilot kontrol seçenekleriyle birlikte kullanılabildiğini belirterek, kişiye özel kullanım dışında savunma sanayi, arama kurtarma ve zirai ilaçlama alanlarına da uyarlanabileceğini bildiriyor.

- "Yeni prototiplerin üretilmesi için gerekli çalışmalar yapılacak"

Halihazırda 10 dakika havada kalma süresi bulunan ve bu sürenin uzatılması için çalışmalar gerçekleştirilen TUSİ'nin zirai ilaçlama amaçlı bir drone versiyonu da planlamalar içinde yer alıyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan İGÜ Teknoloji Transfer Ofisi TTO Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yahya Kemal Kıran, kongrede, elektrikli hava taşıtlarının, devletin ilgili yönetmeliklerinin hazırlanması ve yürürlüğe girmesini müteakiben şehirlerde kullanılmaya başlayabileceğine dair bilgilendirmelerde bulunulduğunu bildirdi.

Kıran, "İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak çalışmalarımıza hız kazandırmak, uçan arabayla ilgili mevcut birikimimizin artırılmasına ve yeni prototiplerin üretilmesine ilişkin gerekli çalışmalar yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Turkish Cargo, Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için İngiltere'ye çiçek taşıyorTurkish Cargo, Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için İngiltere'ye çiçek taşıyor
İBB tarafından Kazlıçeşme'de yürütülen çalışma tepkiye yol açtıİBB tarafından Kazlıçeşme'de yürütülen çalışma tepkiye yol açtı
Sivas'ta 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandıSivas'ta 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
uçan araba istanbul gelisim universitesi

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Eylül Perşembe

İmsak
05:11
Sabah
06:37
Öğle
13:04
İkindi
16:35
Akşam
19:22
Yatsı
20:43
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Yok böyle bir düzen! Odasında çektiği video viral oldu

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.