İGÜ tarafından tasarlanan uçan araba TUSİ Airtaxi Dünya Kongresi'nde sergilendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) bünyesinde Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Uygulama ve Araştırma Merkezi (UAM) tarafından tasarlanan Uçan Araba Projesi TUSİ, Airtaxi Dünya Kongresi'nde görücüye çıktı.

İGÜ'den yapılan açıklamaya göre, yapımına 2018'de başlanan ve TTO Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki Türk mühendisler ve öğrenciler tarafından geliştirilen proje, İstanbul'da düzenlenen Airtaxi Dünya Kongresi'nde büyük ilgi gördü.

İsmini 13'üncü yüzyılda yaşayan Fars bilim insanı Nasirüddin Tusi'den alan, önden çeker 3 tekerlekli olarak tasarlanan araç, 8 rotorlu bir sistem üzerinde alüminyum şase ve karbon fiber gövdeden oluşturularak hayata geçirildi. 75 kW motor gücüne sahip TUSİ'nin, 85 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesi bulunuyor.

İGÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) yetkilileri, TUSİ'nin uzaktan kontrol veya dahili pilot kontrol seçenekleriyle birlikte kullanılabildiğini belirterek, kişiye özel kullanım dışında savunma sanayi, arama kurtarma ve zirai ilaçlama alanlarına da uyarlanabileceğini bildiriyor.

- "Yeni prototiplerin üretilmesi için gerekli çalışmalar yapılacak"

Halihazırda 10 dakika havada kalma süresi bulunan ve bu sürenin uzatılması için çalışmalar gerçekleştirilen TUSİ'nin zirai ilaçlama amaçlı bir drone versiyonu da planlamalar içinde yer alıyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan İGÜ Teknoloji Transfer Ofisi TTO Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yahya Kemal Kıran, kongrede, elektrikli hava taşıtlarının, devletin ilgili yönetmeliklerinin hazırlanması ve yürürlüğe girmesini müteakiben şehirlerde kullanılmaya başlayabileceğine dair bilgilendirmelerde bulunulduğunu bildirdi.

Kıran, "İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak çalışmalarımıza hız kazandırmak, uçan arabayla ilgili mevcut birikimimizin artırılmasına ve yeni prototiplerin üretilmesine ilişkin gerekli çalışmalar yapılacaktır." ifadesini kullandı.

