İHA Muhabiri Özkan Olcay, İTB’nin fotoğraf yarışmasında birinci oldu

İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) Bitlis’in Ahlat ilçe muhabiri Özkan Olcay, İzmir Ticaret Borsası’nın (İTB) fotoğraf yarışmasında birinci oldu.

İzmir Ticaret Borsası’nın 1 Ağustos - 29 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlediği “Çiftlikten Instagrama” adlı Instagram Fotoğraf Yarışması (#itbyarisma19) sonuçlandı. İzmir Ticaret Borsası tarafından dört yıldır düzenlenen Instagram yarışmaları içerisinde rekor katılımın olduğu bu yılki yarışmada ‘Canlı büyükbaş - küçükbaş hayvancılık’ fotoğraf kategorisinde Özkan Olcay, ‘Kümes hayvancılığı ve yumurtacılık’ fotoğraf kategorisinde Kenan Nihat Elçi, ‘Süt ve süt ürünleri’ fotoğraf kategorisinde Bulut Uğur, ‘Et ve et ürünleri’ kategorisinde ise Gökalp Bilici birinciliğe hak kazandı.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, yarışmaya bölge ve ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olan hayvancılık sektörüne ilişkin fotoğraflarla yoğun katılımın sağlandığını belirterek, “Tarihi Borsa Sarayımızı konu alan ilk Instagram yarışmamız, üzüm ve inciri konu alan ikincisi ve geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz bölgemiz ekonomisi için stratejik önem taşıyan pamuk ve doğanın hediyesi zeytin-zeytinyağını konu alan yarışmamız büyük ilgi görmüştü. 2019 yılında dördüncüsünü düzenlediğimiz yarışmamızın konusunu, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisinde önemli bir yere sahip hayvancılık sektörü olarak belirledik. Yarışmamızın ana sloganı ise “Çiftlikten Instagram’a” oldu. Ülkemiz topraklarına doğanın önemli birer armağanı olan hayvancılık sektörüne dair özel kategoriler altında düzenlenen yarışma kapsamında birbirinden güzel fotoğraflar yüklendi. Önümüzdeki yıllarda da değişik ürünler ve kategorilerle ilgi gören ve her yaştan Instagram kullanıcısının katılım gösterdiği yarışmamızı sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Sosyal medya çağında yaşadığımıza vurgu yapan Kestelli, “Yarışma ile ilgili Facebook ve Instagram kanallarında yapılan reklam çalışmamız, 6.955.711 kez yayınlandı. Yarışma duyurusu, sosyal medya yoluyla 1.346.611 kişiye erişti. 4.288 kişi tıklayarak www.itb.org.tr adresli web sitesinde yer alan yarışma sayfamıza yönlendi. Yarışmaya 1943 eser yüklendi. Şartnameye uygunluk gösteren 829 eser jüri değerlendirmesine sunuldu. Katılım ve ilgi her yıl katlanarak artıyor. Bu yıl en yüksek katılım sayısına ulaştık. Yarışmamıza gösterilen yoğun ilgi ve katılım bizleri çok mutlu etti” diye konuştu.

-Toplam 45 bin TL ödül, sahiplerini buldu-

Elemeler sonucunda toplam 43 eser sergileme alırken, aralarından 17’si derece almaya hak hazandı. Canlı Büyükbaş - Küçükbaş Hayvancılık Fotoğraf, Kümes Hayvancılığı ve Yumurta Fotoğraf, Süt ve Süt Ürünleri Fotoğraf, Et ve Et Üürünleri Fotoğraf kategorilerinde düzenlenen yarışmada birincilik ödülü 5 bin TL, ikincilik ödülü 3 bin TL, üçüncülük ödülü 2 bin TL ve mansiyon ödülü ise bin TL olarak belirlendi. Yarışmanın ödül töreni ve sergisinin önümüzdeki günlerde Borsa Binası’nda yapılacağı bildirildi.

Yarışmanın Canlı Büyükbaş - Küçükbaş Hayvancılık kategorisinde birinci olan İHA Muhabiri Özkan Olcay, aynı kategoride başka bir fotoğrafıyla da sergileme kazanarak yarışmadan 2 ödül kazanmış oldu.