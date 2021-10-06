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İhanet görüntüleri ortaya çıkan Burak Sergen'in eşi Nihan Ünsal, sessizliğini bozdu

06.10.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 ay önce evlendiği oyuncu Burak Sergen'i hastanede koronavirüs tedavisi gördüğü dönemde aldattığı iddia edilen Nihan Ünsal, sessizliğini bozdu. Özer Kocer ile basına sızan fotoğraflarının eski olduğunu söyleyen Ünsal, "Hastayken aldatma söz konusu bile değil" dedi.

Nisan ayında koronovirüse yakalanan ve uzun süre hastanede tedavi gören Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen'in, 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından ihanete uğradığı iddia edildi. Hatta Ünsal ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Özer Kocer'in el ele çekilen fotoğrafı da ortaya çıktı.

"ALDATMA YOK, FOTOĞRAFLAR ESKİ"

Kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düşen Nihan Ünsal, Magazin D haber müdürü Asiye Acar'a özel olarak yaptığı açıklamada ihanet iddialarını reddederek hukuki yollara başvuracağını söyledi. Ünsal, açıklamasında "Avukatım gerekli açıklamayı yapacağı için bu kadar bekledim. Fakat fotoğrafların yayınlanmasıyla iş çığırında çıktı. Bir ailem ve gururum olduğu unutularak her yerde eski fotoğraflar yayınlandı. Bunları yapan herkese kanunen gerekli işlemleri yapacağız.

Hastanede etbübeyken benim 7/24 neler yaşadığımı herkes biliyor. Bunlara açıklama gereğinde bile bulunmuyorum. Ben bunları kimlerin ne amaçla yaptığını biliyorum. Hastayken aldatma söz konusu bile değil. Fotoğraflar da maalesef eski" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Sergen
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