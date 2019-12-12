İhanetin böylesi! Her şey gizli kamerayla ortaya çıktı

İngiltere'nin Hull kentinde yaşayan Samantha Wood, evine gizli kamera yerleştirdiğinde bu kadar üzüleceğini tahmin etmemişti. 27 yaşındaki kadın, gizli kamera görüntülerini izlediğinde hayatının şokunu yaşadı. En yakın arkadaşının ihanetini affetmesi mümkün değildi.

Samantha Wood, Hull kentinin Hedon bölgesinde mütevazı bir evde, küçük oğlu birlikte yaşayan boşanmış bir anneydi. Genç kadın, henüz 13 yaşındayken aynı mahallede oturan Melissa Collier ile tanışmış ve ikili çok yakın arkadaş olmuştu. Aradan 14 yıl geçmesine rağmen iki arkadaş kopmadı. Samantha'ya göre Melissa ile iki kardeşten farksızdılar. Samantha, kendisinden sadece bir yaş büyük olan Melissa'ya Milly diye seslenmeyi seviyordu, iki dost birbirine sırlarını anlatırdı, hem iyi hem de kötü günlerinde yanyanalardı.

TÜM GERÇEK GİZLİ KAMERAYLA ORTAYA ÇIKTI

En azından Samantha öyle sanıyordu. 27 yaşındaki Samantha, evine yerleştirdiği gizli kameranın çektiği görüntülerini izlediğinde çok yanıldığını anlayacaktı. Samantha, geçtiğimiz aylarda 9 yaşındaki oğlunun bozuk para attığı "domuzcuk" kumbarasının kaybolduğunu fark etti. Önce kaybettiği için oğluna kızdı ancak onun da ne kadar üzüldüğünü fark ettiğinde, bu olayın oğlunun suçu olmadığını anladı. Çok geçmeden mutfakta duran para kavanozundan paralar eksilmeye başladığını gördü. Kavanozdaki 200 sterlin, zamanla 40 sterline kadar düşmüştü.