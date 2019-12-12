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İhanetin böylesi! Her şey gizli kamerayla ortaya çıktı

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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İngiltere'de yaşayan 27 yaşındaki Samantha Wood, isimli kadın, evine gizli kamera yerleştirince dünyası başına yıkıldı.

İngiltere'nin Hull kentinde yaşayan Samantha Wood, evine gizli kamera yerleştirdiğinde bu kadar üzüleceğini tahmin etmemişti. 27 yaşındaki kadın, gizli kamera görüntülerini izlediğinde hayatının şokunu yaşadı. En yakın arkadaşının ihanetini affetmesi mümkün değildi.

Samantha Wood, Hull kentinin Hedon bölgesinde mütevazı bir evde, küçük oğlu birlikte yaşayan boşanmış bir anneydi. Genç kadın, henüz 13 yaşındayken aynı mahallede oturan Melissa Collier ile tanışmış ve ikili çok yakın arkadaş olmuştu. Aradan 14 yıl geçmesine rağmen iki arkadaş kopmadı. Samantha'ya göre Melissa ile iki kardeşten farksızdılar. Samantha, kendisinden sadece bir yaş büyük olan Melissa'ya Milly diye seslenmeyi seviyordu, iki dost birbirine sırlarını anlatırdı, hem iyi hem de kötü günlerinde yanyanalardı.

TÜM GERÇEK GİZLİ KAMERAYLA ORTAYA ÇIKTI

En azından Samantha öyle sanıyordu. 27 yaşındaki Samantha, evine yerleştirdiği gizli kameranın çektiği görüntülerini izlediğinde çok yanıldığını anlayacaktı. Samantha, geçtiğimiz aylarda 9 yaşındaki oğlunun bozuk para attığı "domuzcuk" kumbarasının kaybolduğunu fark etti. Önce kaybettiği için oğluna kızdı ancak onun da ne kadar üzüldüğünü fark ettiğinde, bu olayın oğlunun suçu olmadığını anladı. Çok geçmeden mutfakta duran para kavanozundan paralar eksilmeye başladığını gördü. Kavanozdaki 200 sterlin, zamanla 40 sterline kadar düşmüştü.

PARALARI ÇALIP SÜTYENİNE SAKLIYORDU

Temizlik hizmetleri veren bir şirkette yönetici pozisyonunda çalışan Samantha, ne olduğunu anlamak için internet üzerinden küçük bir kamera satın alarak para kavanozunu görecek şekilde gizledi. Gizli kamera kayıtlarını izlediğinde ise hayatının şokunu yaşadı. Görüntülerde en yakın arkadaşı Melissa'nın, kavanozdan para çalarak sütyeninin içine sakladığını gördü. Samantha, "Aklımı kaçıracak gibi hissettim. Arkadaşımı kaybetmek istemiyordum ama o benden gizli gizli para çalıyordu. Böyle bir şeye nasıl tenezzül edebildiğini aklım almıyordu." diyor. "Onu bir kardeş gibi görüyordum" diyen Samantha, en yakın dostunun bu davranışı nedeniyle oğlu Lucas'ın ihtiyaçlarını karşılayamama olasılığını düşündükte daha çok sinirlendiğini belirtiyor.

Melissa'nın yakalandığından beri kendisine düzinelerce mesaj attığını ve özür dilediğini söyleyen Samantha, yaptığı açıkmada "Onu affetmem mümkün değil" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ihanet Gizli Kamera yakın arkadaş hırsızlık

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Dünyadan mühim haberleri gördük
habere bak. BİZENE İngiltere'nin Hull kentinde yaşayam Samantha'nın oğlunun kumbarasından
Üstelik Melissa'ya Milly diye seslenmeyi seviyormuş iki dost birbirine sırlarını anlatıyormuş, hem iyi hem de kötü günlerinde... Samantha’ya yapılır mı bu be Melissa!! Ağlıyorum şuan...
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