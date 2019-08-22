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İhbar sonrası ekipler harekete geçti! Kargoyla göndermişler!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 22.08.2019 02:12 | Son Güncelleme

Adana’da bir eve kargo ile potasyum ferrosiyanür adlı kimyasal maddenin gönderildiği bilgisi üzerine kargolanan maddeyle ilgili inceleme yapmak üzerine olay yerine giden AFAD ekipleri maddenin incelemesini gerçekleştirdi.

İhbar sonrası ekipler harekete geçti! Kargoyla göndermişler!

Olay, Adana’nın Merkez Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi'nde meydana geldi. Adana AFAD KBRN ekibi, bir eve kargoyla potasyum ferrosiyanür olduğu iddia edilen kimyasal maddenin gönderildiği ihbarının gelmesi üzerine inceleme yapmak üzere eve gitti.

Adana AFAD KBRN ekibi gerekli ölçüm çalışmalarını tamamlayıp söz konusu maddeyi ilgili birimlere gerekli son incelemelerin yapılması için teslim etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana potasyum ferrosiyanür AFAD

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