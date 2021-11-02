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İHH, Suriye'de günde 300 bin ekmek dağıtıyor

02.11.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İHH, Suriye'de günde 300 bin ekmek dağıtıyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine günde 300 bin ekmek ulaştırıyor.

Vakfın Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine, Suriye'deki yardım çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Kamplarda yaşayan ailelerin en temel yaşamsal ihtiyacını giderebilmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini aktaran Tosun, Türkiye ve Suriye'de kurulan fırınlarda üretilen ekmeklerin bölgedeki kamp ve çeşitli yerleşim yerlerinde yaşayan ailelere günlük olarak ulaştırıldığını belirtti.

Tosun, üretilen ekmeklerin bölge halkının damak tadına uygun ve 3 gün bozulmadan saklanacak şekilde hazırlandığını dile getirerek, "Fırınlarımızda haftanın 6 günü ekmek üretimi yapılıyor. Günlük üretilen 300 bin ekmek İdlib, Afrin, Azez, Bab, Cerablus, Tel Abyad, Resulayn gibi bölgelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. Suriye'deki sivillerin ekmek ihtiyacının karşılanması için Reyhanlı, Kilis ve Suriye'de kurulan fırınlarımızda ekmek üretime devam edeceğiz." dedi.

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