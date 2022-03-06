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İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar için başsağlığı mesajları

06.03.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar için başsağlığı mesajları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bazı üyeleri, AK Parti'li isimler ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar'ın vefatı dolayısıyla Twitter üzerinden başsağlığı mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi, başarılı gazeteci, değerli kardeşimiz Batuhan Yaşar'ın vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, İhlas Medya Grubu'na ve basın camiasına başsağlığı ve sabır dilerim. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Yaşar'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve basın camiasına başsağlığı ve sabır diledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'de, yakın siyasi tarihin önemli tanıklıklarını tüm gerçekliğiyle yaşayan, mesleğini çok seven, İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi gazeteci Batuhan Yaşar'a Allah'tan rahmet, ailesi, dostları ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah." açıklamasını yaptı.

Batuhan Yaşar'ın, bir süredir yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayata veda ettiğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da mesajında Yaşar'a rahmet, ailesine, dostlarına ve medya camiasına başsağlığı ve sabır diledi.

- AK Parti'den başsağlığı mesajları

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi değerli kardeşim Batuhan Yaşar'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise paylaşımında "Nezaketi ve gayreti ile tanıdığımız Türkiye gazetesi yazarı, İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar kardeşimizin vefatından büyük üzüntü duyduk. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da mesajında, "Sevgili Batuhan Yaşar. Ne büyük kayıp. Ne derin acı... Mevla ruhunu şad, mekanını cennet, makamını ali eylesin." ifadelerine yer verdi.

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