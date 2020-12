İhtiyaç sahibi 80 aileye yardım eli uzatıldı

AK Parti Merzifon İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından pandemi nedeniyle çalışamayan ve karantinada olan 80 ihtiyaç sahibi aileye giysi ve gıda yardımı yapıldı.

AK Parti Merzifon İlçe Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Şahin Özdemir, Ramazan ayında olduğu gibi hayırsever vatandaşların giysi ve gıda yardımlarını korona virüs pandemisi sebebiyle çalışamayan ve karantinada olan kişilere ulaştırdıklarını söyledi.

3 günde 80 aileyi sevindirdiğini kaydeden Özdemir, “‘Sende Uzat Elini’ diyerek yola çıktık, el uzatanlarımız gün be gün arttı. Uzanan her el, bir aileyi sevindirdi. 3 gün içinde 80 ailemize ulaştık. Rabb’im bu süreçte bizlere destek olan, bağış yapan her aksam 3 saat boyunca bizimle birlikte dağıtıma yardımcı olan herkesten razı olsun. Hastalıkla mücadele eden herkese acil şifalar diliyoruz” dedi.