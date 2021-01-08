İkamet yangını korkuttu

Adıyaman’da bir ikamette meydana gelen yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Fatih İlkokulu yakınlarında bulunan Abdullah Talak’a ait ikamette yangın meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden ikamet sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edilerek yangın söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.



