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  4. İkbal Gürpınar'ın babası koronavirüs oldu! Acı haber geldi

İkbal Gürpınar'ın babası koronavirüs oldu! Acı haber geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 13:57 | Son Güncelleme

Ekranlarda uzun süre program yapan İkbal Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi Instagram'dan duyuran sunucu, "Koronayı ciddiye alın" diyerek takipçilerini uyardı.

İkbal Gürpınar'ın babası koronavirüs oldu! Acı haber geldi

Kanal 7 ve TRT ekranlarında uzun yıllar program yapan İkbal Gürpınar, sosyal medya hesabı Instagram'dan babası Murtaza Dönmez'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Murtaza, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

"NE OLUR DİKKAT EDİN, HASTALIĞIN ŞAKASI YOK"

Geçtiğimiz hafta babasının Covid 19 virüsüne yakalandığı duyuran ve sevenlerinden dua isteyen Gürpınar, bugün yaptığı paylaşımda babasının virüse yenik düştüğünü söyledi. Instagram hesabından acı haberi vererek "Babamızı Murtaza Dönmez'i maalesef kaybettik. Emanetini bıraktı, gitti. İnnalillah ve inna ileyhi raciun... Mekanı Cennet olsun, Rabbim taksiratını affetsin. Hastalara şifa versin... Ne olur dikkat edin. Bu hastalığın şakası yok" dedi.

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