İki Aile'nin Efe'si Doğaç Yıldız büyüdü

Oyunculuğa ilk adımını sekiz yaşında, İsviçre’den gelen bir Türk yönetmenin orta metraj filmiyle atan, son zamanların yükselen ismi Doğaç Yıldız, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde canlandırdığı Şehzade Kasım rolüyleçok konuşuldu.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Tiyatro Bölümü mezunu olan yakışıklı oyuncuyu ekranlarda ilk görüşümüz ise henüz 15 yaşındayken, İki Aile dizisi ile olmuştu.

Şimdilerde 25 yaşında olan Doğaç’ın, annesinin ve babasının da oyuncu olması tiyatro kulislerinde bir sürü önemli oyuncuyla iç içe büyümesine neden olmuş.

Pek çok tiyatro oyunu ve Kar adlı bir sinema filmi bulunan genç oyuncunun gelecek projeleri hayranları tarafından merakla bekleniyor.

Genç oyuncu aynı zamanda fanatik bir Beşiktaşlı. Yakışıklı oyuncu şu aralar Beşiktaş'ın yeni formasının klibinde de boy gösteriyor.

İşte Instagram'da sık sık fotoğraflar paylaşan genç oyuncusunun son hali!

