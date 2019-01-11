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İki bin yıllık havuzda kar altında yüzme keyfi

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YAŞAM  | 11.01.2019 03:42 | Son Güncelleme

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, "Kral kızı" olarak da bilinen Basilica Therma Roma Hamamı'nda, sıfırın altında 6 derecede kar yağışı altında yüzme keyfi yaşanıyor.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, "Eksi 6 derecede lapa lapa kar yağarken, Sarıkaya Roma Hamamında sıcak şifalı suda gençlerimiz yüzüyor. Bir taraftan karın, bir taraftan da şifalı sıcak suyun tadını çıkarıyorlar" ifadelerini kullandı.

-6 derecede bile yüzülüyor

Roma İmparatorluğu döneminde Kayseri'de yaşayan kralın amansız bir hastalığa yakalanan kızının iyileşmesini sağladığına inanılan ve bu nedenle bölgede "Kral kızı" olarak adlandırılan tarihi hamamın turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor.
Yozgat Valiliğinin koordinesinde 2014 yılında Sarıkaya Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yapılan kazı çalışmaları sonrası gün yüzüne çıkartılan hamam kalıntıları ve termal suyla beslenen havuz, kış aylarında da tercih ediliyor.
Daha önce havuzlar toprak altında olduğu için boşa akan termal suyun, temizlenerek ortaya çıkartılan havuzları doldurmasıyla mimari yapısıyla dikkati çeken antik hamam, iki bin yıldır kendiliğinden çıkan şifalı suyuyla ilgi görüyor.
Hamam ve antik havuzun tanıtımına katkı sağlamak isteyen bir grup ilçe sakini, kar yağarken sıfırın altında 6 derecede havuza girdi.
Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağış altında havuzda yüzen gençlerin bir taraftan karın, bir taraftan da şifalı sıcak suyun tadını çıkardıklarını belirtti.
Roma Hamamı'nın turizme kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Açıkel, "Antik Roma Hamamı'nı merak edenleri, 2 bin yıldır şifalı akan termal suyu merak eden bütün hemşehrilerimizi ilçemize davet ediyoruz, gelip bu güzelliği görmelerini bekliyoruz. Sıcak su kendiliğinden çıkıyor, çok şifalı olduğu bilimsel çevrelerce de kabul edilmiş, üniversite raporları var. Burası dünyanın en eski termal tedavi merkezi, dünyanın ilk SPA merkezi olarak kabul ediliyor." dedi.
Havuzda yüzen vatandaşlardan Erdal Yücelsoy, soğuk havada kar yağışı altında sıcak suda yüzmenin çok keyifli olduğunu ifade etti.
Rahman Topal da "Bu bizim için çok büyük şans, herkese tavsiye ederim." diye konuştu.
Dışarıda hava sıcaklığının sıfırın altında olmasına karşın yüzmenin çok eğlenceli olduğunu belirten Topal, "Suyun sıcaklığı oldukça yüksek, üstten kar yağıyor, kar altında yüzüyoruz, çok eğlenceli." ifadelerini kullandı.
(AA)
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Yozgat sarıkaya kral kızı roma hamamı tarihi havuz

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