İki çocuk annesi muhtar, depremzede çocukları yalnız bırakmıyor

Doğan, “Kendi evlatlarım nasıl okula gidiyor ve onlara destek veriyorsam, depremzede çocukların eğitimiyle en yakından ilgilenerek destek vereceğiz” dedi.

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesindeki iki kadın muhtardan birisi olan ve bir önceki dönem muhtar olan eşinin ardından aday olarak muhtar seçilen 2 çocuk annesi Şerife Doğan (40), 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden Konya’ya gelen afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için eşi Abdullah Doğan ile birlikte seferber oldu. Akademi Mahallesi’nde bulunan 25 depremzede aileyi farklı günlerde mesai saatleri sonrası eşiyle ziyaret eden muhtar Şerife Doğan, hayırseverlerle depremzedeler arasında gönül köprüsü oldu.

“ÇOCUKLARIMIZIN ANNELERİ, TEYZELERİ OLDUK”

Şubat ayında meydana gelen depremin kendilerini çok etkilediğini anlatan Akademi Mahallesi Muhtarı Şerife Doğan, “6 Şubat itibarıyla deprem bölgesindeki kardeşlerimizle birlikte biz de çok büyük acılar yaşadık. İlk günden itibaren sahalardayız. Yaklaşık 25 depremzede ailemiz mahallemize geldi. Hepsiyle tek tek ilgilendik. Aileleri olduk, kardeşleri olduk, çocuklarımızın anneleri, teyzeleri olduk. Her şekilde bütün ihtiyaçlarını gidermek için gece gündüz uğraştık. Kendi evimizden ödün verdik ama bu taraftan ödün vermedik. Gece gündüz hep hizmetlerinde olduk, olmaya da devam edeceğiz inşallah. Bu insanların bir gün önce her şeye sahip olup bir gecede her şeylerinin yerle bir olması, çoğu kişinin canından olması çok etkiledi. Kaymakamlığımız, hayırseverlerimiz, biz gücümüzün yettiği kadar insanlara ulaşmak için ama diğer acılarını tabii ki dindiremeyiz. Bu onların için ömür boyu kalacak. Ama biz yaralarını sarabildiğimiz kadar sarmaya devam edeceğiz” dedi.

“DESTEK OLMAK İÇİN HER ZAMAN YANLARINDA OLDUK”

Depremzede çocuklara destek olmak için her zaman yanlarında olduklarını ifade eden muhtar Doğan, “Depremzede ailelerimizin çocuklarına isteğini sorduğunuzda direkt çikolata, şeker ve oyuncak gibi yaklaşımlarda bulunuyorlar. Bunlar bizim için tabii çok cüzi şeyler. Onları kendi imkanlarımızla halledebiliyoruz. Ama biz daha çok eğitimleri, giyim ve psikoloji konusunda da destek olmak için her zaman yanlarında olduk. Bir tane kız çocuğumuz vardı. Hiç unutmuyorum, kitaplarının yıkılan evinde altında kaldığını fakat sınava gireceğini, okumak istediğini yani canını bile düşünmüyor, ’kitaplarım orada kaldı’ diye düşünüyor ve bu öğrencimizi hem dershanesine, hem kitaplarını her şekilde karşıladık. Eğitim hayatına devam etmesi için elimiz her zaman üzerinde olacak” şeklinde konuştu.

“İNŞALLAH O SINAVI KAZANACAK VE BİZ DE ONUNLA BİRLİKTE ÇOK MUTLU OLACAĞIZ”

Deprem bölgesinden gelen ve okulu bırakan bir öğrenciyi tekrar okula yönlendirmeyi başaran Doğan, “Kendi evlatlarım nasıl okula gidiyor onlara destek veriyorsam diğer depremzede çocuklarının eğitimine destek vereceğiz inşallah. Ali diye bir öğrenci vardı ve aynı yaşta olan benim de kendi oğlum var. O da LGS’ye hazırlanıyor. Dedim ki benim oğlum kazanacak ve ben senin de kazanmanı çok istiyorum. Bir hafta sonra Ali telefonla bizi arayarak evet dershaneye gitmek istiyorum ama okula gitmek istemiyorum dedi. Tamam dedik. Ali’yi aldık. Ailesiyle birlikte dershanemize götürdük, yazdırdık. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepsi sonsuz destek sağladılar bize. Ali’miz dershaneye başladı. Şu anda dersleri de çok iyi gidiyor. Hatta okuluna da başladı. İnşallah o sınavı kazanacak ve biz de onunla birlikte çok mutlu olacağız” diye konuştu.

“MAHALLE SAKİNLERİNE VE MUHTARINA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM”

Malatya’dan Konya’ya depremzede olarak gelen öğretmen Mehmet Akif Kalelioğlu ise, “Yabancısı olmadığımız bir yer Konya aslında, her yaz geliriz Konya’ya. Buranın halkını severiz. Kız kardeşim buradan evli. Akademi Mahalle sakinlerine ve muhtarına çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sürekli sordular, sürekli geldiler” ifadelerini kullandı.

Malatya’dan Konya’ya depremzede olarak gelen Nurcan Kalelioğlu, “Mahalle muhtarımız da sağolsun geldi ve bizimle ilgilendiler. Hatta ansızın buraya geldiler geldikten sonra bizimle tanıştılar. Bir anda beklenmedik bir zamanda kapımızı çaldılar. Çok mutlu olduk. Güler yüzlerinden, bize gösterdikleri hassasiyetten dolayı çok teşekkür ediyoruz onlara” dedi.

“MUHTARIMIN DA DESTEĞİ İLE TEKRARDAN KARAR VERİP OKULA BAŞLADIM”

Malatya’dan Konya’ya geldikten sonra eğitimini bıraktığını anlatan 14 yaşındaki Ali Baran Buğday, “Malatya’dan ilk geldiğimiz zamanlar, biraz kötüydük. Biraz zaman geçtikten sonra muhtarımın da desteği ile tekrardan karar verip okula başladım. Çok katkıları oldu. Teşekkür ederiz. Onlar sayesinde biraz daha iyi olduk. Dershaneye falan kaydoldum. Orada biraz daha iyi açıldım” diye konuştu.