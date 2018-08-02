MAGAZİN

İki erkek arasında dans eden Didem Soydan 'Biz ona tost diyoruz'

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.08.2018 14:52 | Son Güncelleme

Sosyal medya paylaşımlarla sık sık gündeme gelen manken ve model Didem Soydan'ın yayınladığı son video yine olay olmuştu. İki erkek arkadaşının arasında dans ettiği videoyla sosyal medyayı sallayan manken Didem Soydan, sessizliğini bozdu. Soydan: “Biz ona dans demiyoruz ‘tost’ diyoruz" ifadelerini kullandı.

İki erkek arasında dans eden Didem Soydan 'Biz ona tost diyoruz'

Didem Soydan, geçtiğimiz günlerde Kilyos’ta düzenlenen müzik festivaline katılmış ve iki erkek arkadaşı ile yaptığı dans sosyal medyada o gün çok konuşulmuştu.

SAMİMİ BİR ŞEKİLDE DANS ETMİŞTİ

Partide iki erkekle yakın şekilde dans ettiği görüntüleri paylaşan Didem Soydan, bu anları ağır çekim olarak sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler yaklaşık 500 bin kişi tarafından izlenmişti. Soydan’ın videosu kısa sürede sosyal ağlarda yayılıp, binlerce yorum yapılmıştı.

“BİZ ONA DANS DEMİYORUZ, TOST DİYORUZ”

İki erkek arkadaşının arasında dans ettiği videoyla sosyal medyayı sallayan manken Didem Soydan, “Biz ona dans demiyoruz ‘tost' diyoruz. Yapılan eleştiriler umurumda bile değil” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Didem Soydan samimi dans

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
ona tost denmez dense dense kaşarlı tost denir
nasıl yaşarsan öyle ölürsün öylede diriltileceksin umrunda olup olmuyormu bunu ahirette göreceksin tost nasıl oluyormuş o zaman göreceksin...
kaşarlı tost :D:D:D
vay be ikinci bir tost vakası
valla bizde tost diyoruz buna :)
Allahsızlar....
tost iyidir faydalıdır sağlıklıdır:))))
:DP:
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