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İki gün boyunca tek tek saydılar! Güzel haber geldi

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YAŞAM  | 13.02.2019 08:46 | Son Güncelleme

Adıyaman'da iki gün boyunca ekipler, Kış Ortası Su Kuşu Sayımını (KOSKS) gerçekleştirdi. Yapılan gözlemlerde yaklaşık 25 kuş türü bulunduğu belirtilirken, kuş türünün artması yetkilileri sevindirdi.

İki gün boyunca tek tek saydılar! Güzel haber geldi

Adıyaman’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri su kuşu sayımını tamamladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Kış Ortası Su Kuşu Sayımını (KOSKS) gerçekleştirdi. Altı kişilik ekip ile 2 gün boyunca Gölbaşı gölü, Azaplı Gölü ve Fırat Nehri’nde su kuşu sayımı gerçekleştirildi. Yaklaşık 8 bin civarında su kuşunun bulunduğu tespit edildi.

adıyaman kuslar

Adıyaman’da Martı ve Sakar Mete başta olmak üzere yaklaşık 25 kuş türü bulunduğunu belirten yetkililer, kuş türünün arttığına işaret etti.

adıyaman kus turu

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman küs kuş türü

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