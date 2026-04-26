İki hoca da kararını verdi! Galatasaray-Fenerbahçe derbisine saatler kala sürpriz: İşte muhtemel 11'ler

Zirve yarışını doğrudan etkileyecek derbide Galatasaray, sahasında kazanarak puan farkını korumayı hedefliyor. Fenerbahçe ise deplasmanda galip gelerek yarışa yeniden ortak olmanın peşinde. Karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala iki hoca da ilk 11'ini büyük oranda belirledi. İşte detaylar...

İki hoca da kararını verdi! Galatasaray-Fenerbahçe derbisine saatler kala sürpriz: İşte muhtemel 11'ler
Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında lider Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi RAMS Park’ta ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, 4 puanlık avantajını koruyarak bitime 3 hafta kala şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet hedefliyor. Konuk ekip ise kazanarak puan farkını eritmek ve yarışın içinde kalmak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

İki hoca da kararını verdi! Galatasaray-Fenerbahçe derbisine saatler kala sürpriz: İşte muhtemel 11 ler 1

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Barış Alper, Osimnhen.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem, Talisca

TAKIMLARIN PERFORMANSI

Galatasaray, bu sezon ligde çıktığı 30 maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 71 puan topladı ve liderlik koltuğunda yer aldı. Fenerbahçe ise 19 galibiyet, 10 beraberlik ve sadece 1 yenilgiyle 67 puana ulaştı ve ikinci sırada haftaya giriş yaptı.

İki hoca da kararını verdi! Galatasaray-Fenerbahçe derbisine saatler kala sürpriz: İşte muhtemel 11 ler 2

KART SINIRINDAKİ İSİMLER

Galatasaray’da Eren Elmalı sarı kart sınırında bulunuyor. Derbide kart görmesi halinde Samsunspor karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe’de ise durum daha kritik. Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta RAMS Başakşehir maçında takımlarını yalnız bırakacak.

İki hoca da kararını verdi! Galatasaray-Fenerbahçe derbisine saatler kala sürpriz: İşte muhtemel 11 ler 3

OSIMHEN DERBİDE SAHADA

Galatasaray’ın golcü oyuncusu Victor Osimhen’in derbide forma giymesi bekleniyor. Liverpool karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olan Nijeryalı futbolcu, kolundaki özel koruyucu ile sahaya çıkacak.

Osimhen’in yokluğunda Trabzonspor’a mağlup olan Galatasaray, Göztepe ve Gençlerbirliği karşısında galip gelirken Kocaelispor ile berabere kaldı. Yıldız oyuncu, Türkiye Kupası’ndaki Gençlerbirliği maçının son bölümünde süre alarak dönüş sinyali verdi.

İki hoca da kararını verdi! Galatasaray-Fenerbahçe derbisine saatler kala sürpriz: İşte muhtemel 11 ler 4

ASENSIO GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe’de sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Marco Asensio’nun derbide kadroya dahil edilmesi bekleniyor. Bireysel çalışmalarını tamamlayan İspanyol futbolcunun teknik direktör Domenico Tedesco tarafından sahaya sürülmesi planlanıyor.

TEK EKSİK ALVAREZ

Sarı-lacivertli ekipte Edson Alvarez’in derbide forma giymesi beklenmiyor. Sakatlığını atlatmış olmasına rağmen maç eksiği bulunan oyuncunun kadroda yer almayacağı ifade ediliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyük ters köşe! TFF'nin Osimhen kararı belli olduBüyük ters köşe! TFF'nin Osimhen kararı belli oldu
3 yapay zeka da aynı skoru verdi! Derbi öncesi ortalığı karıştıran tahmin3 yapay zeka da aynı skoru verdi! Derbi öncesi ortalığı karıştıran tahmin
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Derbi son dakika fenerbahçe galatasaray ilk 11 Domenico Tedesco
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!

Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!

Bakan Memişoğlu duyurdu: "Tamamen kanserden kurtulmuş hastalarımız oldu"

Bakan Memişoğlu duyurdu: "Tamamen kanserden kurtulmuş hastalarımız oldu"

Osimhen'in derbide oynayıp oynayamayacağına hakem karar verecek!

Osimhen'in derbide oynayıp oynayamayacağına hakem karar verecek!

Melike Şahin saçlarını kısacık kestirdi! İşte yeni imajı

Melike Şahin saçlarını kısacık kestirdi! İşte yeni imajı

Erdoğan imzaladı ibare kaldırıldı! Artık o şart geçerli değil

Erdoğan imzaladı ibare kaldırıldı! Artık o şart geçerli değil

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

