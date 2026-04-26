İki hoca da kararını verdi! Galatasaray-Fenerbahçe derbisine saatler kala sürpriz: İşte muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında lider Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi RAMS Park’ta ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, 4 puanlık avantajını koruyarak bitime 3 hafta kala şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet hedefliyor. Konuk ekip ise kazanarak puan farkını eritmek ve yarışın içinde kalmak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Barış Alper, Osimnhen.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem, Talisca

TAKIMLARIN PERFORMANSI

Galatasaray, bu sezon ligde çıktığı 30 maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 71 puan topladı ve liderlik koltuğunda yer aldı. Fenerbahçe ise 19 galibiyet, 10 beraberlik ve sadece 1 yenilgiyle 67 puana ulaştı ve ikinci sırada haftaya giriş yaptı.

KART SINIRINDAKİ İSİMLER

Galatasaray’da Eren Elmalı sarı kart sınırında bulunuyor. Derbide kart görmesi halinde Samsunspor karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe’de ise durum daha kritik. Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta RAMS Başakşehir maçında takımlarını yalnız bırakacak.

OSIMHEN DERBİDE SAHADA

Galatasaray’ın golcü oyuncusu Victor Osimhen’in derbide forma giymesi bekleniyor. Liverpool karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olan Nijeryalı futbolcu, kolundaki özel koruyucu ile sahaya çıkacak.

Osimhen’in yokluğunda Trabzonspor’a mağlup olan Galatasaray, Göztepe ve Gençlerbirliği karşısında galip gelirken Kocaelispor ile berabere kaldı. Yıldız oyuncu, Türkiye Kupası’ndaki Gençlerbirliği maçının son bölümünde süre alarak dönüş sinyali verdi.

ASENSIO GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe’de sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Marco Asensio’nun derbide kadroya dahil edilmesi bekleniyor. Bireysel çalışmalarını tamamlayan İspanyol futbolcunun teknik direktör Domenico Tedesco tarafından sahaya sürülmesi planlanıyor.

TEK EKSİK ALVAREZ

Sarı-lacivertli ekipte Edson Alvarez’in derbide forma giymesi beklenmiyor. Sakatlığını atlatmış olmasına rağmen maç eksiği bulunan oyuncunun kadroda yer almayacağı ifade ediliyor.