İki kardeşe sokak ortasında kanlı infaz!

Olay, bugün saat 21.30 sıralarında Albayrak Mahallesi Sulu Sokak üzerinde meydana geldi. Gökçe Özen ve kardeşi Ahmet Özen bir marketin önündeki araçlarında oturdukları sırada, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı. Aracın içerisinde bulunan Ahmet Özen ve Gökçe Özen ağır yaralandı.

Saldırgan hızla olay yerinden uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ahmet Özen'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı olan Gökçe Özen ise ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Gökçe Özen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çevredekilerin de ifadesine başvurdu. Ahmet Özen'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

