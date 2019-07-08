Mynet Trend

İki kardeşe sokak ortasında kanlı infaz!

orkun.inanc orkun.inanc
TÜRKİYE GÜNCEL  | 08.07.2019 01:11 | Son Güncelleme

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hareket halindeki bir otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu, park halindeki otomobilde bulunan iki kardeşten Ahmet Özen (20) olay yerinde yaşamını yitirdi, Gökçe Özen (21) ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gökçe Özen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İki kardeşe sokak ortasında kanlı infaz!

Olay, bugün saat 21.30 sıralarında Albayrak Mahallesi Sulu Sokak üzerinde meydana geldi. Gökçe Özen ve kardeşi Ahmet Özen bir marketin önündeki araçlarında oturdukları sırada, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı. Aracın içerisinde bulunan Ahmet Özen ve Gökçe Özen ağır yaralandı.

Saldırgan hızla olay yerinden uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ahmet Özen'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı olan Gökçe Özen ise ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Gökçe Özen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çevredekilerin de ifadesine başvurdu. Ahmet Özen'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

PARTNERiPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!iPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!
Yüzlerce kişi akın etti! Rekor katılımYüzlerce kişi akın etti! Rekor katılım
Hastane randevusuna gitmeyince kan donduran gerçek ortaya çıktıHastane randevusuna gitmeyince kan donduran gerçek ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manisa turgutlu

En Çok Okunan Trend Haberler

Hastane randevusuna gitmeyince kan donduran gerçek ortaya çıktı

Hastane randevusuna gitmeyince kan donduran gerçek ortaya çıktı

Yıllar sonra gelen türban yanıtı! 'Ben utandım'

Yıllar sonra gelen türban yanıtı! 'Ben utandım'

Diriliş Osman hangi kanalda yayınlanacak? Yapımcı Mehmet Bozdağ açıkladı

Diriliş Osman hangi kanalda yayınlanacak? Yapımcı Mehmet Bozdağ açıkladı

Cennet koyda isyan ettiren manzara! Büyük şok yaşadılar...

Cennet koyda isyan ettiren manzara! Büyük şok yaşadılar...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sahilde eşini döven adamı linç ediyorlardı!

Sahilde eşini döven adamı linç ediyorlardı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İş yerine astığı bu yazıyla fenomen oldu

İş yerine astığı bu yazıyla fenomen oldu

Karar sonrası İBB önünde coşkulu kutlama!

Karar sonrası İBB önünde coşkulu kutlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ardahan'da Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri'ne rekor katılım

Yüzlerce kişi akın etti! Rekor katılım

Hastane randevusuna gitmeyince kan donduran gerçek ortaya çıktı

Hastane randevusuna gitmeyince kan donduran gerçek ortaya çıktı

Sahte polisler yakayı ele verdi! Öğrencileri evlerine kadar takip edip...

Sahte polisler yakayı ele verdi!

6 ayda 6 milyona ulaştı! Akın ediyorlar

6 ayda 6 milyona ulaştı! Akın ediyorlar

Kızları olduklarını sanıyorlardı, iki çocuğun da erkek olduğu ortaya çıktı: Dıştan kız içten erkek gözüküyorlar!

Kızları olduklarını sanıyorlardı, iki çocuğu da erkek çıktı

İstanbul'da tuhaf olay! TEM'de yol üzerinde yatarken bulundu

İstanbul'da tuhaf olay! TEM'de yol üzerinde yatarken bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.