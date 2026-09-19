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İki kent sele teslim oldu! Caddeler göle döndü, Meteoroloji'den yeni uyarı

Doğu Karadeniz'de etkili olan şiddetli yağış Rize ve Trabzon'da hayatı olumsuz etkiledi. Rize'de sel suları ilçe merkezlerini doldururken çok sayıda iş yerini su bastı. Trabzon'da ise cadde ve sokaklar göle döndü, bir binanın istinat duvarı çöktü. Bölgede temizlik ve su tahliye çalışmaları sürerken Meteoroloji, kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulundu.

İki kent sele teslim oldu! Caddeler göle döndü, Meteoroloji'den yeni uyarı
Gökçen Kökden

Dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış, Rize'nin özellikle İyidere ve Pazar ilçelerinde etkili oldu. Derelerden gelen sel sularının ilçe merkezlerine dolmasıyla cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

İki kent sele teslim oldu! Caddeler göle döndü, Meteoroloji den yeni uyarı 1

Çok sayıda iş yeri sular altında kalırken, Pazar'da suyun yavaş yavaş çekilmesiyle esnaf temizlik çalışmalarına başladı. Sel nedeniyle vatandaşların milyonlarca liralık zarara uğradığı öğrenildi.

İki kent sele teslim oldu! Caddeler göle döndü, Meteoroloji den yeni uyarı 2

Rize'nin İyidere ilçesinde ise metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştü. Menfezlerin tıkanması sonucu cadde ve yollar suyla kaplandı, bazı araçlar su içinde kaldı. Kentin yüksek kesimlerinde heyelanlar da meydana geldi.

İki kent sele teslim oldu! Caddeler göle döndü, Meteoroloji den yeni uyarı 3

TRABZON'DA CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

İki kent sele teslim oldu! Caddeler göle döndü, Meteoroloji den yeni uyarı 4

Sağanağın etkili olduğu bir diğer kent Trabzon oldu. Kentin birçok noktasında su baskınları yaşanırken bazı iş yerlerini su bastı.

Trabzon Havalimanı'nda bazı araçlar balçık içerisinde kaldı. Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak Mahallesi'ndeki Nadir Kent Sitesi'nin istinat duvarı da yağış nedeniyle çöktü. Bina tedbir amacıyla boşaltılırken bölgede çalışma başlatıldı.

İki kent sele teslim oldu! Caddeler göle döndü, Meteoroloji den yeni uyarı 5

Yomra ilçesinde de iş yerleri su altında kaldı. Sabah dükkanlarına gelen esnaf, suların ardından temizlik çalışmalarına başladı.

Yomra'da esnaflık yapan Miraç Pulat, maddi hasar oluştuğunu belirterek olayların çok kısa sürede geliştiğini ve sabahın ilk saatlerinden itibaren temizlik yaptıklarını söyledi.

METEOROLOJİ'DEN SEL VE HEYELAN UYARISI

İki kent sele teslim oldu! Caddeler göle döndü, Meteoroloji den yeni uyarı 6

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Resmi açıklamada Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı; Rize kıyıları ile Artvin'in kuzeyinde ise 51 ila 100 kilogram/metrekareye ulaşabileceği bildirildi.

İki kent sele teslim oldu! Caddeler göle döndü, Meteoroloji den yeni uyarı 7

Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Rize Trabzon
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