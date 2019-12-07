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İki kez evlenip boşanan Kaya Çilingiroğlu'ndan şaşırtan nafaka çıkışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 16:22 | Son Güncelleme

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, kadın haklarıyla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Çilingiroğlu, "Ben çocuklarımın giderlerini karşılıyorsam kadına niye para vereyim" dedi.

İki kez evlenip boşanan Kaya Çilingiroğlu'ndan şaşırtan nafaka çıkışı

Aslı Şafak'ın sunduğu "İşin Aslı" programına konuk olan Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, kadın hakları ile igili sorulan sorulara ilginç cevaplar verdi.

"ERKEK DE EZİYET ÇEKİYOR"

Bugüne kadar iki kez evlenip boşanan spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, kamuoyunda sadece kadınlara haksızlık yapılmadığına dikkat çeken Çilingiroğlu, nafakaya bakış açısıyla dikkat çekti.

Kadınlar kadar erkeklerin de şiddet gördüğünü savunan Çilingiroğlu, "Bir kadının erkekten daha az ezildiğini düşünmüyorum. Erkeğe tecavüz eden yok mu bu ülkede? Erkek de eziyet çekiyor. Adam mesela evlilik yapıyor, boşanmak istiyor. Karısına 'Bırak beni gideyim' diyor. Bu sefer eşi 'Sen bana bu kadar para vereceksin' diyor. Bu nafaka ne abi?" diye konuştu.

"KADINLARDAN AZ ÇEKMEDİM"

Çilingiroğlu, "Siz kadınlardan ne çektiniz Kaya Bey" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Kadınlardan az çekmedim. Şunu demek istiyorum; 'Nafaka ne?' Ben zaten çocuğumun bütün giderlerini karşılayacağım. Gideceksin bir adamla birlikte olacaksın, yiyeceksin içeceksin, parayı ben vereceğim! Ben çocuklarımın giderlerini karşılıyorsam kadına niye para vereyim?" TRT Spor'da yorumculuk yapan Kaya Çilingiroğlu, "Çok param yok, memur maaşıyla yaşıyorum. TRT'den maaşım var. Doğru işleri yanlış zamanlarda yaptım" dedi.

"ÖZLEMİŞİM"

Ekonomi kanalında yayınlanan programa konuk olan Kaya Çilingiroğlu, "37 yıldır ekonomi konuşmuyorum, özlemişim. Genelde ya Hülya'yı ya Feraye'yi ya da "Aldattın mı"yı soruyorlar" dedi.


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kaya çilingiroğlu nafaka

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
adam haklı beyler dağılın
doğru söylemiş hep iyi ayrımcılıklar kadınlara siz erkeklere bakarmısınız 1 gün böyle
doğru demiş
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