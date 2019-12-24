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İki kişiyi vurdular! Soyguncuların soygun anı ve kaçışı kamerada

Betül Kurucu Betül Kurucu
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İzmir'in Buca ilçesinde yüzü maskeli 1'i kadın 3 soyguncu güvenlik kameralarına yakalandı. Soygun anı ve soygundan kaçışlarını kapsayan görüntülerde soyguncuların 2 kişiyi yaralama anları da görülüyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Buca ilçesi Gediz Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelmişti. Yüzleri maskeli 1'i kadın 3 soyguncu, ellerinde silahlarla 862 sokak üzerindeki kuyumcu dükkanına girdi. Silahını gösteren kuyumcular, saniyeler içerisinde iş yerinden yüklü miktarda altın aldı. Soyguncular, bu sırada içerideki kuyumcu U.A'yı omzundan yaraladı. Yan dükkanda silah seslerini duyan bir kişide dışarıya çıktı. Bu sırada soyguncular, kuyumcunun akrabası F.T.'yi de bacağından yaralayarak kaçtı. Yaralılar, 112 ekiplerinin ilk müdahalesiyle Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırıldı.

SOYGUN ANI VE KAÇIŞLARI KAMERADA

Öte yandan, soygun anı anbean kameralara yansıdı. Görüntülerde, yüzleri maskeli, kapüşonlu 1'i kadın 3 soyguncunun silahlarla içeriye girdiği ve altınları çantaya doldurma anları yer alıyor. Bir başka kamera görüntüsünde ise soyguncuların koşarak bölgeden uzaklaştığı kameralara yansıyor.

POLİS HER YERDE ŞAHISLARI ARIYOR

Öte yandan, olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, hemen güvenlik kameralarından soygunu gerçekleştiren şahısların eşgallerini belirledi. Eşgaller doğrultusunda ekipler, soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı. İzmir polisi, şimdi her yerde şahısları arıyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir kuyumcu

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