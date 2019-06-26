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İki kız kardeşe sözlü taciz iddiasına linç girişimi

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YAŞAM  | 26.06.2019 18:58 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 2 kız kardeşe sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, kızların babası ve çevredekiler tarafından linç edilmek istendi.

Şüpheliyi polis kurtarırken, kalabalığın linç girişimi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ortalık karıştı

Olay, saat 16.00 sıralarında Cikcilli Mahallesi Hastane Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre B.P. (34) isimli şüpheli yolda yürüyen 2 kız kardeş N S.(15) ile Y.S.’ye (11) "Kaç yaşındasınız, nerelisiniz, çok güzelsiniz" şeklinde sözler söyleyerek peşinden gitmeye başladı.
Korkan kız kardeşler durunu hızla babaları Kemal S.'ye bildirdi. Bunun üzerine baba Kemal S. geri dönerek B.P. ile kavga etmeye başladı.
Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle, olayı duyan çevredekiler de B.P.'ye saldırdı. Kalabalık grup, B.P.'yi linç etmek isterken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi kurtardı.
Eli yüzü kan içinde kalan şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Taciz şüphelisine linç girişimi ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA / AA)
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Antalya Alanya sözlü taciz linç girişimi

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