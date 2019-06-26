İki kız kardeşe sözlü taciz iddiasına linç girişimi

Şüpheliyi polis kurtarırken, kalabalığın linç girişimi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ortalık karıştı
Olay, saat 16.00 sıralarında Cikcilli Mahallesi Hastane Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre B.P. (34) isimli şüpheli yolda yürüyen 2 kız kardeş N S.(15) ile Y.S.’ye (11) "Kaç yaşındasınız, nerelisiniz, çok güzelsiniz" şeklinde sözler söyleyerek peşinden gitmeye başladı.
Korkan kız kardeşler durunu hızla babaları Kemal S.'ye bildirdi. Bunun üzerine baba Kemal S. geri dönerek B.P. ile kavga etmeye başladı.
Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle, olayı duyan çevredekiler de B.P.'ye saldırdı. Kalabalık grup, B.P.'yi linç etmek isterken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi kurtardı.
Eli yüzü kan içinde kalan şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Taciz şüphelisine linç girişimi ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA / AA)
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