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İki kuruma istihdam için alım ilanları Resmi Gazete'de

22.09.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki kuruma istihdam için alım ilanları Resmi Gazete'de

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) sürekli işçi ve personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde yer alan Türk Tarih Kurumunda istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile temizlik ve güvenlik görevlisi meslek kolları için 9 sürekli işçi alımı yapılacak.

İlan için adaylar 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecek. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.

- HSK'ye 10 personel alımı

HSK Genel Sekreterliği bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere "Hakimler ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği" hükümleri kapsamında 10'uncu dereceli 2 kadro ve 9'uncu dereceli 3 kadro olmak üzere toplam 5 veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu ile 10'uncu dereceli 5 hizmetli kadrosuna 2020 yılı KPSS puanı esas alınarak personel alımı yapılacak.

Adaylar uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonrası öğrenim durumuna göre seçilecek. İlana başvuracak adaylar, 4-8 Ekim tarihleri arasında www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan 2021 yılı 4/A (Kadrolu) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni/Hizmetli Giriş Sınavı İş Talep Formu'nu temin ederek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte Hakimler ve Savcılar Kuruluna şahsen müracaat edecek.

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