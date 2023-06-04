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  4. İki oturumdan oluşan LGS başladı! 1 milyondan fazla öğrenciyi ilgilendiriyor

İki oturumdan oluşan LGS başladı! 1 milyondan fazla öğrenciyi ilgilendiriyor

04.06.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin LGS kapsamında katıldığı iki oturumdan oluşan merkezi sınav bugün saat 09.30 itibarıyla başladı. 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirilen sınav iki oturum halinde yapılıyor. Birinci oturum 10.45'te sona erdi. İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve 12.50'de sona erecek.

Merkezi sınav 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştiriliyor. Merkezi sınav hazırlığı bu yıl 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 246 bin 429 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Deprem bölgesindeki 256 bin civarındaki öğrenciden 67 bini, kendi talepleriyle 71 ilde sınava girecek. Geriye kalan tüm öğrencilerin sınav başvurusu, merkezi olarak yapıldı.

İLK OTURUMDA SÖZEL DERSLERDEN SORULAR YANITLANACAK

Sınavın saat 09.30'da başlayan sözel oturumunda, öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

Saat 11.30'da başlayacak, matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği sayısal oturumda ise öğrencilerin 80 dakika süresi olacak. İki oturum arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek.

LGS merkezi sınavına isteyen öğrenciler giriyor. Sınava girmeyen öğrenciler de yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.

(AA)

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